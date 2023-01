Kia Niro elektrische bestelwagen is leuker dan een busje

Ziet er toch wat leuker uit dan een busje, zo’n Kia Niro EV Cargo.

Geef maar toe, de meeste bestelbusjes zijn niet bepaald sexy auto’s om mee voor te koen rijden. Praktisch, zeker. Aantrekkelijk, nee niet echt. Dan is een personenwagen op grijs kenteken zo gek nog niet toch? Kia levert een elektrische bedrijfswagen kant en klaar aan in vorm van de Niro EV Cargo.

Het is de tweede elektrische bedrijfswagen van het merk. Eerder kwamen ze al met een bestelauto-uitvoering op basis van de e-Soul. Voor het ombouwen van de e-Soul en Niro tot cargo auto’s werkt het merk samen met Veth Automotive. Het gaat hier om een ombouwkit. Dat betekent dat het voertuig desgewenst ook weer terug naar een personenauto gebouwd kan worden. Een tweede voordeel is dat ook voorraadmodellen of occasions van de e-Soul en nieuwe Niro omgebouwd kunnen worden.

Klanten kunnen kiezen uit twee varianten als het gaat om de Cargo-conversiekit. Je hebt de basis, waarbij de auto wordt uitgerust met een aluminium gecoate laadvloer, een metalen scheidingsrek en twee sjorogen. En dan is er de Prokit, waarbij je 4 extra sjorogen en opbergvakken onder de laadvloer en tussen de voorstoelen krijgt.

De Kia Niro EV Cargo is uitgerust met een 64,8kWh accu. Het rijbereik bedraagt maximaal 460 kilometer. Koude weersomstandigheden en een afgeladen Niro zullen flink van die theoretische actieradius snoepen, dus dat is wel iets om rekening mee te houden.

Prijzen

Prijzen voor de ombouw beginnen bij € 1.990 voor de basiskit. De Prokit kost € 2.680. Er zit twee jaar garantie om de ombouwkit. De Kia Niro EV Cargo is verkrijgbaar vanaf € 38.230. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Meer keuze

Voor wie op zoek is naar een elektrische bedrijfswagen zijn er steeds meer mogelijkheden. Je hebt deze Kia Niro EV Cargo, echter op het gebied van busjes is er veel keuze. Peugeot, Opel, Mercedes, Citroën, Ford. Allemaal merken die bedrijfswagens bieden met een elektrische aandrijflijn.