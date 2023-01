Lightyear 2 nu te reserveren, duurder dan verwacht

Je moet meer pegels op tafel gooien voor de Lightyear 2, de auto is nu te reserveren.

Met al die nieuwe Chinese merken zou je bijna (bijna) vergeten dat er ook nog een nieuw merk van Hollandse bodem onderweg is. Dat is Lightyear en met de 2 willen ze daadwerkelijk de markt van massaproductie auto’s gaan betreden. De 0 was echt iets exotisch, met de 2 moet het allemaal gaan gebeuren.

Duurder

Om een nieuwe auto van een nieuw merk goed onder de aandacht te krijgen is één ding heel belangrijk: een scherpe prijs. En hoewel Lightyear spreekt over een competitieve prijs voor de 2, gaat het ding toch duurder worden dan verwacht. In eerste instantie werd gesproken over een richtprijs van 30.000 euro.

Inmiddels spreekt het merk over 40.000 euro exclusief lokale belastingen. Het Nederlandse automerk heeft het nog steeds over een betaalbare auto voor de massa. Ik ken echter weinig doorsnee werkende Nederlanders die 40 mille op de bankrekening hebben staan om stuk te slaan op een nieuwe auto.

Het is vanaf heden mogelijk om de Lightyear 2 te reserveren. Daarmee zet het merk de eerstvolgende stap naar productie. Het nieuws is bekendgemaakt op CES, waar het merk met een eigen stand staat en een concept van de Lightyear 2. Ook heeft het merk een glimp vrijgegeven van de productie auto. De productie van de elektrische auto moet in 2025 van start gaan.

Technische specificaties zijn nog niet vrijgegeven. Wel is al bekend dat de actieradius ongeveer 800 kilometer bedraagt, dat is op basis van 15.000 testkilometers in Amsterdam. De laatste technische beslissingen met betrekking tot het design worden nu gemaakt, aldus het merk. Pas later deelt Lightyear meer info over de aandrijflijn.

De onthulling van Lightyear 2 volgt later dit jaar. Als een echte goede Tell Sell-reclame probeert het merk je te overtuigen om een Lightyear 2 te reserveren. Wie nú beslist krijgt de auto als één van de eersten. Latere beslissers moeten wachten op de tweede batch aan leveringen. Daarnaast krijgen gereserveerden als eerste te horen over updates met betrekking tot de ontwikkeling van de auto. Supervet.