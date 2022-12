Iemand reed bijna non-stop in deze Mercedes Sprinter

Hoe anders verklaar je de aardig bizarre kilometerstand van deze Mercedes Sprinter occasion?

In deze Autoblog Bedrijfsautoweek hebben we voldoende geprobeerd te doen om de tofste en dikste bedrijfsauto’s te delen, naast natuurlijk zo veel mogelijk info over bedrijfsauto’s. Vandaag noemen we het beestje gewoon even bij zijn naam.

Wij vinden namelijk een Mercedes Sprinter als occasion die misschien wel de absolute essentie is van een bedrijfsauto. Ten eerste is ‘ie wit met plastic bumpers en stalen velgen, zonder bedrijfslogo’s en dat soort ongein. Gewoon de meest gestripte Sprinter die je kunt krijgen. Ten tweede is het een zeer ruime Sprinter, de L3H2-configuratie (de op één na langste lengte en de op één na hoogste hoogte). Het is een 314 CDI, wat betekent dat je een 2.2 liter grote dieselmotor met 143 pk krijgt. Utilitair is het woord dat te binnenschiet.

Kilometerstand

Maar de derde reden dat dit misschien wel hét voorbeeld van een bedrijfsauto is: hij is enorm veel gebruikt. In het eerdere artikel over bedrijfsauto’s als occasion werd al verteld dat kilometerstanden niet veel uitmaken: bedrijfsauto’s rijden nou eenmaal veel. Maar zo veel, in zo’n korte tijd?

We gooien het magische getal er maar gewoon in: deze Mercedes Sprinter occasion heeft 762.304 kilometer op de klok staan. Er zijn meer Sprinters met zo’n getal erop, maar niet veel die uit 2017 komen. In iets meer dan vijf jaar tijd heeft deze bedrijfsauto dus 152.500 kilometer per jaar afgelegd. Om @michaelras te citeren: Zou de vorige eigenaar ooit op de bank zitten of alleen maar achter het stuur?

Smetjes

Kilometerstanden zijn altijd leuk om leuke verhalen bij te vertellen of verzinnen, maar onder de streep zal het niks uitmaken zo lang deze bus netjes is bijgehouden. Zoals het een echte bedrijfsauto siert, moet je zeker geen concoursstaat verwachten voor deze Mercedes Sprinter occasion. De optionele rubberen vloermatten zijn precies versleten waar je voeten op de koppeling en tussen het gas- en rempedaal schuiven. De bestuurdersstoel is compleet opengereten aan de linkerwang.

Ook blijft zo’n lange bus een uitdaging om te manoeuvreren, dus zit er een deukje in beide dode hoeken. Het zijn allemaal smetjes die gewoon aantonen dat deze bus goed is gebruikt.

Kopen

Verwacht dus een laadruimte die nog zo functioneel is als dat ‘ie ooit was en een 2.2 CDI die spint als een tevreden poes. Aan deze Mercedes Sprinter occasion heb je nog steeds een goede bus. Mag ook wel, want ondanks de kilometers mag je nog 10.300 euro aftikken voor de Sprinter. Interesse? Kijk dan even op de advertentie van de Sprinter op Marktplaats.