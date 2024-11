Bied mee op de ex van de “King of Rock and Roll” Elvis Presley

Bied mee op de laatste auto van Elvis Presley, een 1977 Cadillac Seville by Fisher

Stap niet op zijn blauwe suede schoenen maar neem plaats op het leder waar ook de derrière van de King of Rock and Roll eens geparkeerd was. Het is niet zomaar een auto van The King, maar zijn allerlaatste.

Want een Cadillac die gekocht is door Elvis is nog minder zeldzaam dan je zou denken. Hij zou er namelijk meer dan 200 stuks gekocht hebben tijdens zijn leven. Het bijzondere is dus dat dit het allerlaatste exemplaar was.

Cadillac Seville by Fisher uit 1977

Nou heeft hij van al die gekochte auto’s van het merk er een heleboel weggegeven aan vrienden en familie, maar op de dag voordat Elvis “permanently left the building” reed hij nog in dit exemplaar. Er zijn foto’s van! (Die wij hier liever niet plaatsen in verband met dat we geen zin hebben om achtervolgd te worden voor de auteursrechten).

Er is bewijs te over dat de auto echt van The King geweest is. Zoals het veilinghuis Bonhams het zelf stelt:

For those of you who may have suspicious minds, this is all factual Alle referenties naar Elvis op conto van het veilinghuis. De veilingmeester heeft zijn best gedaan.

Wie reed er nog meer in de Cadillac van Elvis?

Negen dagen na de dood van Elvis werd de auto door de vader van The King, Vernon, op naam gezet van Ginger Alden, de toenmalige verloofde van de ster. In 1982 kon ze kennelijk wel een zakcentje gebruiken toen ze de auto overdeed aan Jimmy Velvet.

Deze Jimmy had wereldwijd de grootste collectie Elvis memorabilia en wilde de Cadillac graag toevoegen aan zijn verzameling. Niet zo gek want de beste man is tevens oprichter en eigenaar van het Elvis Presley Museum.

De zoon van Jimmy Velvet had kennelijk minder met de auto en verkocht de Cadillac in 1994 via een veiling voor 101.500 dollar aan Greg Page. Die deed er in 2014 via een veiling in Graceland wederom afstand van aan de huidige eigenaars die de auto tentoonstelde in het Lord Montagu’s National Motor Museum in Beaulieu.

Koop dan!

Nu kan de auto van jou zijn! Onder de motorkap van de Cadillac van Elvis een 5,7 liter V8 motor en op de teller sinds 1977 58.000 mijl. De motor is periodiek wel gestart, al heeft de auto maar vier mijl gelopen in de afgelopen tien jaar. Laten we zeggen dat een beurtje voor de nieuwe eigenaar geen overbodige luxe is. Mits die er mee wil gaan rijden natuurlijk.

Het veilinghuis durft zelf geen verwachting uit te spreken voor de opbrengst, maar laat wel weten dat de nummerplaat ELVIS1 niet inbegrepen is bij de verkoop. Bieden maar!