Citroën C3 Aircross nu ook met plofmotor

De Citroën C3 Aircross is er nu niet meer alleen volledig elektrisch, maar ook als benzine en hybride. En als zevenzitter.

Het wil nog niet helemaal vlotten met de overgang naar elektrisch rijden. We zien dat sommige merken zich er wat in verslikken en alsnog komen met plofmotoren in modellen die waren ontworpen als volledig elektrische auto.

Nou is het bij Stellantis (moederbedrijf Citroën) zo dat de meeste auto’s er met verschillende aandrijflijnen zijn. Denk maar aan de Opel Corsa en de Peugeot 208 en 308. Die kun je kopen als volledig elektrische auto, maar ook gewoon met een plofmotor. In sommige landen zelfs nog als diesel.

Citroën C3 Aircross

Zo nu ook de Citroën C3 Aircross. Die was er al als volledig elektrische ë-C3 Aircross, maar komt nu ook beschikbaar met een 1.2 Turbo benzinemotor en als Hybrid ë-DC6. Voor wie nog niet aan de EV wil is er nu dus een alternatief.

Daarnaast zijn de benzine en hybrideversie ook leverbaar als zevenzitter en dat is niet zo gangbaar in het B-SUV segment. Nou is daar ook wel een reden voor, je moet geen lange benen hebben voor de derde zitrij vermoeden wij. Moeilijk te beoordelen, want er zit geen zevenzitter foto bij het Nederlandse persbericht. Op de Franse perssite vinden we er wel één, oordeel zelf.

Benzinevariant

Allereerst dan de variant met een benzinemotor. Dat is de nieuwste generatie 1.2 PureTech driecilinder motor met een vermogen van 100 pk. Gekoppeld aan een handbak met zes versnellingen.

Dat begint bij de uitvoering die het merk YOU heeft gedoopt en die minimaal 26.250 euro gaat kosten. Standaard uitgevoerd met zaken als met zaken als Citroën Advanced Comfort®-vering, Active Safety Brake, Active Lane Departure Warning System, Driver Attention Alert, cruise control met snelheidsbegrenzer, Smartphone Station met Bluetooth en USB-aansluiting, Citroën Head-up Display, verkeersbordherkenning, parkeersensoren achter, led-koplampen en led-dagrijverlichting.

Een stapje hoger staat de YOU met Pack Plus. Die kost minimaal 28.240 euro. Dan krijg je extra’s als climate control, een regensensor en een touchscreen met Apple Caplay en Android Auto.

Hybride variant

Onder de kap van de hybride variant de Hybrid 136 ë-DCS6 aandrijflijn. Ook hier die 1.2 Turbo PureTech driecilinder motor, maar dan met 136 paarden. Die motor is aan een automatische e-DCT-transmissie met dubbele koppeling gekoppeld.

In de transmissie is een elektromotor (21 kW/28 pk) geïntegreerd, die wordt gevoed door een 48-volt lithium-ion-batterij onder de vloer. De elektromotor ondersteunt de verbrandingsmotor om het brandstofverbruik en de CO 2 -emissie te beperken.

Bij de hybride variant stap je in bij de YOU met Pack Plus. Daar betaal je dan minimaal 30.990 euro voor. Er is ook nog een MAX versie. Deze versie combineert de uitrusting van de YOU met Pack Plus met extra’s als elektrisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels, een contrasterende dakkleur in Opal White of Perla Nera Black, achterlichtunits met 3D led-verlichting, 17-inch lichtmetalen wielen ‘Aragonite’, ambient sfeerverlichting en 3D Connected-navigatie.

Wil je de Benzine & Hybride varianten in de uitvoeringen MAX en YOU met Pack Plus als zevenzitter bestellen dan kost je dat 700 euro extra.

Elektrische variant

Voor de volledigheid, er was dus al een volledig elektrische variant. Die heeft een 113 pk sterke elektromotor, een 44 kWh batterijpakket en een actieradius van 306 kilometer volgens de WLTP cyclus.

De volledig elektrische Citroën ë-C3 Aircross begint ook met de YOU uitvoering en kost je minimaal 27.400 euro. Een minimale meerprijs dus ten opzichte van de benzineversie.

Concurrentie

Dan nog even een blik op de concurrentie binnen het B-SUV segment. In eigen huis heeft Stellantis in het B-SUV segment bijvoorbeeld de Alfa Romeo Junior. Die is er als EV en als Hybride. De EV is de voordeligste en kost minimaal 39 duizend euro. Alleen met een plofmotor is de Junior niet beschikbaar.

Ook in eigen huis is er ook de Peugeot 2008. Zelfde aandrijflijnen en te koop vanaf 32.950 euro. Bij Ford hebben ze de Puma. Die is er momenteel vanaf 28.995 euro. Bij Toyota staat de Yaris Cross in de showroom vanaf 30.295, dan wel altijd als full-hybrid.

Nog even bij de koreanen kijken. De Kia Stonic is er vanaf 25.995 euro. De Hyundai Kona is er alleen als mild-hybrid en kost je minimaal 30.995 euro.

Al met al is de Citroën C3 Aircross goed geprijsd in de markt. Samenstellen kan meteen, want de configurator is live voor de varianten met plofmotor.