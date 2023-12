Bied mee op deze überzeldzame ‘Volvo’ sportwagen

Een sportwagen voor Volvo-liefhebbers, hij bestaat echt.

Een sportwagen van Volvo is er nooit geweest en dat is op zich begrijpelijk. Een spannende sportwagen staat natuurlijk haaks op de veiligheid die Volvo zo hoog in het vaandel heeft staan. Er is echter een sportwagen die weliswaar geen Volvo heet, maar wel heel veel Volvo-DNA heeft.

Dat is de Jösse Car Indigo 3000, een Zweedse sportwagen uit de jaren ’90 die wordt aangedreven door een Volvo zes-in-lijn. De versnellingsbak is afkomstig van een Volvo 960, evenals de achterwielophanging, terwijl de stoelen uit een S40 kwamen. De auto was ook nog eens ontworpen door een voormalige Volvo-designer: Hans Philip Zackau.

De Indigo 3000 wordt al sinds 2000 niet meer gebouwd en Jösse Car ging in 2003 op de fles. Toch staat er nu een praktisch nieuwe Indigo te koop, met als bouwjaar 2019. Dat zit zo: de Indigo is nieuw leven ingeblazen door de Zweedse supercardealer Von Braun Sportscars. Zij hebben de auto gemoderniseerd, met als resultaat deze Indigo 3000R.

De auto wordt nog steeds aangedreven door een 2,9 liter Volvo zes-in-lijn twin-turbo, maar die heeft voor de gelegenheid wat extra vermogen gekregen. Het blok levert nu 315 pk, waar de originele Indigo 3000 maar zo’n 200 pk leverde. Dit vermogen gaat gewoon naar de achterwielen, zoals het hoort op een sportwagen.

Qua uiterlijk is de Indigo 3000 ook gemoderniseerd, met LED-koplampen, carbon onderdelen en moderne (Volvo?-)velgen. Het klassieke ontwerp van Hans Philip Zackau is echter grotendeels intact gebleven. Liefhebbers van het origineel zullen deze auto dus waarschijnlijk ook wel kunnen waarderen.

Van de oorspronkelijke Indigo 3000 zijn maar 44 exemplaren gebouwd en deze nieuwe versie is zo mogelijk nóg zeldzamer. Van de Indigo 3000R zijn er maar 10 gemaakt. Dit is dus geen auto die vaak voorbij komt. Daarom zouden we zeggen: sla je slag. Bieden kan nog tot en met morgenavond 19.36 op Collecting Cars.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!