Rijtest Porsche 992 Carrera T – 911 GT3 light of lauw

Flauw actiemodel of een mooie toevoeging aan de range? Dat is wat we gaan uitvinden in de rijtest van de Porsche 911 Carrera T generatie 992.

Om meteen maar de knuppel in het hoenderhok te gooien: zonder nog een meter te hebben gereden in de Porsche 911 Carrera T word ik heen en weer geslingerd. De Carrera T is enerzijds een junior-GT3, maar anderzijds een nogal flauw actiemodel die minder snel is dan een Carrera S. Er zit dan ook niets anders dan op een paar dagen te sturen om te zien welke kant mijn mening op kantelt.

911T?

Waar komt die naam ook alweer vandaan? Porsche maakt er nogal een sport van om verwijzingen naar het verleden te maken. De GTS is een verwijzing naar de 904 GTS, de 911R was een knipoog naar de R uit het verleden en ook voor de Carrera T hebben ze weer een verhaal.

De oorspronkelijke 911T kwam in 1967 op de markt en was de opvolger dan de viercilinder 912. In de jaren zestig deed Porsche dus aan upsizing, maar niet zonder het vermogen van zescilinder terug te schroeven. De tweeliter zescilinder leverde een voor die tijd acceptabele 110 pk, daar maak je nu geen indruk mee.

Puristische versie

In één ding moeten we de productmarketeers gelijk geven: ze omschrijven de 911T als een puristische versie. Ik voeg daar dan zelf aan toe: en dan zonder het achterlijke prijskaartje (en slechte beschikbaarheid) van de GT3. Hoewel de 911T natuurlijk ook niet de prijspakker van de week is, maar daarover later meer.

Het recept van de 911 Carrera T is relatief eenvoudig en daar zit ook de charme in: er worden wat dingen weggelaten en de rijdersopties toegevoegd. Sommige van de opties zijn niet beschikbaar op de reguliere Carrera, maar dat is vooral een manier van Porsche om meer mensen richting een Carrera S te sturen. De Carrera T valt in zekere zin mooi tussen de Carrera en Carrera S, hoewel het maar een klein financieel gaatje is.

Wat lekker is dat de Carrera T standaard de opties krijgt die ik zelf graag aanvink in de Porsche configurator:

Porsche Torque Vectoring (PTV) met een mechanisch sperdifferentieel

Sport Chrono Pakket

PASM-sportonderstel 10mm lager

Sportuitlaatsysteem

Lightweight

Inmiddels kan je zelfs op de Cayenne lichtgewicht opties bestellen, een klein beetje zijn ze dus wel doorgeslagen daar in Zuffenhausen. Ook het lichtgewicht karakter van de 911T roept bij mij gemengde gevoelens op.

Het is leuk dat er minder geluidsisolatie aanwezig is. Het achterste deel van de cabine is bovendien van lichter glas voorzien, dat scheelt wat in gewicht en zorgt voor wat meer geluid. Dat de achterruitverwarming wat beperkter is en er geen wisser achterop kan, nemen we wel voor lief. Porsche monteerde ook no geen lichtgewicht accu, zonder nadelige gevolgen voor de capaciteit.

Minder geslaagd vind ik het verwijderen van de achterbank. Dat scheelt ongetwijfeld de meeste kilogrammen, maar beperkt ook de functionaliteit van de 911. Juist het kleine achterbankje is voor mij en voor andere 911-rijders die ik ken, een belangrijke USP. Bovendien blijft er zo loze ruimte over, waarbij je afvraagt of Porsche dan niet all-the-way in moet gaan en een shortwheelbase versie van de 911 maken. Dat deden ze in de beginjaren ook en daar verwijzen ze toch zo graag naar…

Je kunt de 911 Carrera T zonder kosten overigens wel weer met achterbank specificeren. Dan doet echter een groot deel van de gewichtswinst van 35 kg weer teniet. Met 1.470 kilogram is de 911 Carrera T met handgeschakelde versnellingsbak de lichtste in serie geproduceerde 911 die met de basismotor is uitgerust. Met PDK bak is de 911T weer ietsje zwaarder. Oh ja om het nog flauwer te maken: de 35 kg winst is vergeleken met de 911 Carrera met PDK, dus de echte winst is nog veel minder.

Turbo’s zijn fijn

Dankzij de twee turbo’s heeft de 911 Carrera T een heerlijk bult koppel, maar de 911 geeft je geen “schop in de rug” zoals bij vroegere TDI’s. Fijn voor de driveability, maar je loopt wel tegen een nadeel van de handbak aan. Porsche heeft een unieke handbak met zeven verzetten, maar de zevende (en zesde) versnelling zijn wel héél erg lang. Ondanks 450 Nm aan koppels schakel je op de snelweg, als je echt tempo wil maken, veelvuldig terug. Vet sportief natuurlijk, dat wel.

Motorisch is er overigens geen verschil tussen Carrera en de 911T. De 3.0 bi-turbo levert een gezonde 385pk en 450 Nm aan koppel. Met handbak zou de sprint naar de 100 in 4.5s getackled moeten kunnen worden, met de achttraps PDK en launchcontrol wordt die tijd zelfs verkort naar vier seconden rond. De topsnelheid is 291 km/u, wat met zoveel vermogen nog niet eens zo indrukwekkend is.

Technisch gezien is de PDK dus veel beter (want sneller) en op de snelweg word je ook niet teleurgesteld door je keuze voor de automaat. En toch is de handbak ook erg lekker. Negeer dat het soms wat zoeken is tussen versnelling 3, 5 en 7. Die delen de bovenste helft van het schakelpatroon samen met de eerste versnelling en dankzij mijn beperkt ontwikkelde fijnmechanische skills roerde ik nog wel eens mis.

Op buitenweg als je lekker aan het sturen bent, is het poken wel erg vermakelijk. De 3.0 Biturbo is zelfs in de basistrim een nogal potente jongen. In lagere versnellingen voelt de combinatie dan ook onoverwinnelijk. Voor diegenen die ook wat motorische skills missen: er is een functie voor automatisch tussengas bij terug schakelen. Het is ook leuk om het zelf te blijven oefenen.

Lekker dik

Ik rijd wel eens vaker rond in een 911 en ook wel in een 992. Toch reageerden mensen bijzonder positief op deze Carrera T. De kleur Indisch Rood zal zeker helpen, maar het zijn ook de rest van de details die de Carrera T zo lekker maken. Standaard rolt de Porsche 911 Carrera T op 20 inch grote titaniumgrijze Carrera S-wielen met 245/35 ZR 20 banden vóór en 21 inch wielen met 305/30 ZR 21 banden achter.

Dan zijn er de talloze hoogglans zwarte accenten gecombineerd met agaatgrijze elementen, zoals de boven- en onderschaal van de buitenspiegels, de stickers op de portieren, logo op de achterklep en de grijze baan in de voorruit. Mijn bescheiden mening: zo is de 992 lekker opvallend en sportief, maar is het niet “too much” zoals dat bij een GT3 RS wel kan zijn.

In het kleurenpalet van de 911 Carrera T zitten vooral sportieve kleuren: vier unikleuren – zwart, wit, Indisch rood en Racinggeel – en vier metallic lakkleuren – Diepzwart metallic, Gentiaanblauw, IJsgrijs en GT-zilver. Krijt, Stern Rubin neo, Karmijnrood, Haaiblauw en Pythongroen zijn verkrijgbaar als speciale kleuren. Of je gaat all-in en kiest één van de 110 speciale kleuren uit het Paint to Sample programma van Porsche.

Binnenin zijn er Sport Tex sportstoelen en de shortshifter met rode letters. En een GT stuur, een rond ding wat de voorwielen de richting opdraait die jij kiest. Optioneel overigens ook nog de achterwielen, want achterwielbesturing staat ook op de optielijst.

Carrera T maakt rijden geweldig

We jatten een ongebruikte slogan, want dit is een perfecte samenvatting voor de rijtest van de Porsche 911 Carrera T. Heerlijke stuurmansapparaat, in een direct vergelijk met een GT3 valt die vast tegen. Maar we vergeleken niet back-to-back en de meerprijs van een GT3 is ook niet mals.

Om het succes van de Carrera T af te dwingen snoeide Porsche nog wel in de prijslijst. De basis Carrera niet meer leverbaar met handbak, de Carrera S niet meer met PDK. Bij de Carrera T heb je voor € 184.700,00 de keuze uit beide bakken. Voor de volledigheid, de Carrera (met PDK) kost 174k en de Carrera S (met handbak) 187k. Die laatste heeft meer pk’s, maar moet nog op smaak worden gebracht met wat opties en dan vliegt de prijs door de twee ton.

Een handgeschakelde Carrera T met een leuk kleurtje is alles wat je nodig hebt. Wel met achterbank graag.