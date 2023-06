Helaas: Aston Martin gaat nooit meer sedans bouwen

De sedan is helaas dood voor Aston Martin, maar gelukkig denk de concurrentie daar anders over.

Aston Martin is niet in de eerste plaats een merk wat keiharde sportwagens bouwt. Ze bouwen GT’s. Een sedan c.q. vierdeurscoupé past daar prima bij. De Rapide was daarom een logische zet. Helaas gaat deze auto geen directe opvolger krijgen. En ook geen indirecte.

Er zijn nog plannen geweest voor een elektrische Aston Martin Rapide. Sterker nog: daar was al een prototype van, genaamd de Rapide E. In 2020 werd dit plan echter defitinief in de ijskast gezet. De Rapide was toen ook al een beetje over zijn houdbaarheidsdatum heen.

Een volledig elektrisch opvolger van de Rapide kunnen we ook wel vergeten. Alex Long, hoofd product- en marktstrategie bij Aston Martin, laat namelijk weten dat er absoluut geen sedan in de pijplijn zit. Het merk heeft grote plannen onder Lawrence Stroll, maar een sedan maakt daar geen deel van uit.

Heeft Aston Martin gelijk en heeft de sportieve sedan geen toekomst meer…? Daar lijkt het niet op, wan diverse concurrenten van Aston Martin zien er nog wel brood in. Porsche heeft natuurlijk al de Taycan en Lotus is ook druk bezig om een sedan klaar te stomen. Daarnaast heeft ook Jaguar een 4-deurs GT aangekondigd.

Voor degenen die graag een elektrische Aston Martin Rapide hadden gezien, zijn er dus wel degelijk alternatieven. Wie weet gaat Aston Martin ooit ook nog wel eens overstag, als die succesvol blijken te zijn. Never say never…