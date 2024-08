Bied mee op deze dikke hot hatch met 380 pk

Er kan geboden worden op deze dikke Focus RS, waarbij ook het belangrijkste nadeel is aangepakt.

Het mooie van een hot hatch is de veelzijdigheid van deze auto’s. Het is een heerlijk scheurijzer, maar dan zonder de nadelen van een sportauto. Helaas is de hot hatch zo goed als dood. Gelukkig kun je op The Collectables nu meebieden op een hele mooie Focus RS van de laatste generatie.

Het recept van de laatste Focus RS is anders dan dat van zijn voorgangers, maar dat maakt ‘m alleen maar beter geschikt als daily driver. Deze generatie heeft vijf deuren, vierwielaandrijving en hij is zuiniger.

Tegelijkertijd is het nog steeds een sensationele hot hatch. Met standaard 350 pk, een ingenieus vierwielaandrijvingssysteem en een Driftmodus is dit bijzonder leuk speelgoed. Wouter was destijds tijdens de rijtest dan ook zeer enthousiast.

Tijdens diezelfde rijtest werd ook een belangrijk nadeel benoemd, maar het mooie is: dat is bij dit exemplaar verholpen. Standaard is de zitpositie namelijk erg hoog, maar de stoelen in deze auto zijn verlaagd.

Dat is niet de enige modificatie: de auto is ook voorzien van Stage 1 tuning. In plaats van 350 pk en 440 Nm beschikt deze Focus RS nu over 380 pk en 550 Nm. Aan het uiterlijk is ook nog een kleine aanpassing gedaan, in de vorm van mudflaps, die de auto een lekkere rallylook geven.

Deze Focus RS is origineel Nederlands en heeft 80.501 km op de teller staan. Als je interesse hebt dan moet je snel zijn: er kan nog tot en met morgenavond 20.30 geboden worden via The Collectables. Mocht je meer hebben met Amerikaans geweld: diezelfde avond loop ook de veiling van een Dodge Challenger uit 1972 af.