McLaren ziet je pegels graag voor een MSO 750S

De McLaren 750S krijgt goodies van MSO om de supercar wat beter te onderscheiden.

Ferrari heeft Tailor Made, bij Lamborghini noemen ze het Ad Personam en in het geval van McLaren hebben we het over MSO: McLaren Special Operations. Op basis van MSO heeft McLaren nu wat pakketten verzonnen voor de 750S.

McLaren 750S volgens MSO

Mocht een standaard 750S nu wat te gewoontjes zijn voor je heeft McLaren wat verzonnen met MSO om de supercar verder aan te kleden. Wie liever lui is dan moe heeft geluk, de pakketten bestaan uit een door McLaren bedachte configuratie. Het enige wat je moet doen is aanvinken en klaar is kees. Hoef je geen uren in de configurator te spenderen. Dat is natuurlijk ook erg vermoeiend, ik begrijp het helemaal.

In totaal zijn er 12 vooraf geconfigureerde thema’s om uit te kiezen. Andere mogelijkheden zijn er natuurlijk ook, deze kunnen op verzoek worden onderzocht. Nu ga ik zeker niet alle pakketen met je ontleden, dat mag je lekker met de verkoopadviseur van McLaren in de showroom doen. Wel geef ik je een glimp.

Zo bevat het MSO Contrast Pack 1 een aantal MSO Bespoke-kleuren voor je McLaren 750S. Het gaat hier om Volcano Red, Volcano Orange, Anniversary Orange, Solar Yellow, Napier Green, XP Green, Tokyo Pearl, Viola Viola, Dove Grey, Soho Grey, Tarmac Black en Alaskan Diamond White. Met dit pakket krijg je ook een Bespoke-kleur voor de remklauwen en een effect op de spiegelkappen.

Met het Contrast Pack 2 krijg je MSO goodies in het interieur. Bijvoorbeeld Alcantarabekleding in Carbon Black, accenten met een kleurtje en hoofdsteunen met MSO-motief.

Met deze aankondiging heeft McLaren voor nieuws voor de 750S modeljaar 2025. De supercar is voortaan te bestellen met de Stealth-badges van het merk. Dat zijn zwarte McLaren-badges en een zwart McLaren Speedmark op de middendop van elk wiel. Ook nieuw is de optie voor carbon spatborden aan de voorzijde. Ander leuk details is dat de modeljaar 2025 750S een Stop/Start-knop heeft in Papaya Orange. Precies, dezelfde kleur als de Formule 1-auto’s van het merk.