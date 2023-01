Nieuwe Alpine komt op platform van Lotus?

If you can’t beat ‘em, join ‘em? Alpine wil zich naar Lotus dan wel Geely wenden voor een nieuw platform.

Niks is meer te gek voor sportwagenmerken in 2023. Wanneer een merk met als kernwaarde sportauto’s ineens aan de SUV gaat, snapt iedereen wel waarom dat het geval is. Een merk dat recent viel voor de SUV-strategie is Lotus met de Eletre. Onder de omstandigheden best een oké SUV, sommige merken vinden het zelfs meer dan dat.

Alpine

Alpine heeft ook meermaals laten blijken dat ze brood zien in een SUV. Merkbaas Laurent Rossi laat aan Autocar weten dat het plan voor een reeks elektrische SUV modellen nog steeds op tafel ligt om de A110 te ondersteunen (en die wordt ook elektrisch). Nou stampte Lotus natuurlijk niet uit het niks een SUV uit de grond. Lotus is namelijk gedeeltelijk eigendom van Geely en dus staat de Eletre op hetzelfde platform als een breed scala Volvo’s, Lynk & Co’s en dat soort ongein.

Alpine SUV op Lotus platform?

Wat blijkt: Alpine heeft wel oren naar dit exacte platform. Renault heeft kennelijk ook banden met Geely her en der. Zo voelt het gebruiken van het platform van Geely en Lotus volgens Rossi ‘het meest natuurlijk’. Lotus heeft ook gezegd dat ze prima willen samenwerken met merken die het platform van de Eletre interessant vinden, maar een directe concurrent? Ook al is het maar voor een SUV en niet de sportwagen, waar een eigen DNA het belangrijkst is, dat voelt toch gek.

Nissan

Het platform voor de Alpine SUV modellen kan niet echt uit de eigen alliantie komen. Renault heeft niks waar de Alpine op past, het moet namelijk een flink grotere en snellere auto worden dan bijvoorbeeld de Mégane E-Tech Electric. Mitsubishi heeft niet eens genoeg geld om een eigen B-segmenter te ontwerpen, laat staan een baanbrekend elektrisch platform voor snelle SUV’s. Dan blijft enkel Nissan nog over en die zijn dan ook in de running om een platform uit te lenen aan Alpine. Zij hebben de grote auto’s die in de VS verkocht worden aan hun zijde. Wel zijn dit platforms voor ‘normale’ auto’s en moet je echt je best doen om daar sportiviteit uit te peuteren.

Potentie

Die Alpine SUV modellen moeten een grote stap worden voor Alpine. Waar het merk afgelopen jaar 3.546 auto’s verkocht wereldwijd (en 100 procent daarvan is de A110), is het nieuwe doel 150.000 auto’s per jaar. Dat moeten de SUV’s voor hun rekening nemen, deze moeten een vuist maken tegen bijvoorbeeld de elektrische Porsche Macan, maar ook de Maserati Grecale Folgore en de ‘reguliere’ premium SUV’s van bijvoorbeeld BMW en Audi. Alpine wil met de SUV’s ook de oversteek maken naar de VS, waar dankzij deze modellen de A110 dan ook aan zou kunnen slaan. Over de SUV’s zelf is nog weinig bekend, behalve dat ze voor een e-SUV leuk gaan sturen, een coupé-achtig design krijgen en ‘de race-historie van Alpine niet vergeten wordt’. Ja, ja. We gaan het zien, zo rond 2027 en 2028 als het aan Alpine ligt.