Nee toch: Leclerc krijgt zware gridstraf dit weekend

Ferrari doet er weer alles aan om Max Verstappen kampioen te maken, zo lijkt het.

Het was duidelijk: de eerste race van het seizoen was een makkie voor Max. Het ziet er nu naar uit dat hij de tweede race ook weinig te vrezen heeft. Charles Leclerc is waarschijnlijk zijn grootste rivaal en die krijgt nu een zware gridstraf aan zijn rode broek.

Ferrari was vorig jaar toch een beetje het lachertje van het veld, ook al hadden ze in eerste instantie de snelste auto. Het team lijkt op dezelfde voet verder te gaan, want Leclerc viel in de eerste race meteen uit. De Monegask had voor de race al een nieuwe Energy Store en Control Electronics gekregen, maar dat mocht niet baten.

Ferrari is na de uitvalbeurt gedwongen om nóg een nieuwe CE te installeren en dat heeft consequenties. Er mogen in het hele seizoen namelijk maar twee van deze onderdelen straffeloos gebruikt worden. Ferrari zit nu al op nummertje drie voordat de tweede race begonnen is.

Het gevolg is dat Charles Leclerc een gridstraf krijgt van tien plaatsen in Saoedi-Arabië. Dit aantal kan eventueel nog oplopen als Ferrari besluit nog meer onderdelen te vervangen. Wat niet ondenkbaar is.

Dit is weer bijzonder zuur voor Leclerc, die het vorig jaar ook al een frustrerend seizoen had. Toen begon hij overigens wel heel goed aan zijn seizoen. Misschien is het dit jaar andersom. Laten we het hopen, want ieder week het Nederlandse volkslied is ook zo saai. Of niet?