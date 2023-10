Bied mee op deze Nederlandse schuurvondst!

Onder deze laag stof bevindt zich een heuse Ford Escort RS Cosworth.

Als een auto stilstaat in een collectie en nooit wordt uitgelaten is dat zonde, maar dan wordt de auto ten minste nog bewonderd. Het is pas écht zonde als een auto ergens staat te verstoffen in een schuur, zonder dat iemand er naar omkijkt. Ook dat komt voor.

Zo stond er ergens in een schuur in Veghel een Ford Escort RS Cosworth stof te verzamelen. Nu mag een rallykanon voor de straat best een beetje vies zijn, maar deze auto is vies vanwege de verkeerde redenen. Gelukkig kan de auto nu aan een tweede leven beginnen, want deze ‘barnfind’ wordt geveild via Collecting Cars.

Hoewel deze auto eruit ziet als een Escort en ook de naam Escort draagt, is het eigenlijk géén Escort. De Escort RS Cosworth is onderhuids namelijk een Sierra RS Cosworth. De Cosworth heeft uiteraard ook een unieke motor (de 220 pk sterke viercilinder), waardoor deze Escort technisch gezien heel weinig gemeen heeft met een huis-tuin-en-keuken-Escort.

Om te voldoen aan de homologatie-eisen voor de Group A-klasse moest Ford 2.500 straatauto’s bouwen, maar dat werden er uiteindelijk 7.145. Wel zijn de eerste 2.500 (waartoe ook dit exemplaar uit 1992 behoort) iets anders dan de latere exemplaren.

Het verschil zit ‘m vooral in de turbo: de homologatieversie kreeg een dikke Garrett T34 turbo, terwijl de latere exemplaren een kleinere Garrett T25 turbo kregen. Dat maakt deze eerste serie de meest rauwe versie. Onder de motorkap kun je ze in één oogopslag herkennen aan het blauwe kleppendeksel.

Aan deze Escort RS Cosworth zijn een aantal kleine aanpassingen gedaan. Wat opvalt is het Sparco-stuurtje en de veerpootbruggen in de motorruimte en de kofferbak zijn evenmin origineel. Daarnaast is er een andere uitlaat gemonteerd. Mocht dat niet je ding zijn: de originele onderdelen zijn nog aanwezig.

Hoewel er geen kentekens gemonteerd zijn staat de auto gewoon op Nederlands kenteken. Het enige wat deze auto dus nodig heeft is een (hopelijk niet al te grote) opfrisbeurt. Zie je dat wel zitten, dan kun je een bod uitbrengen via Collecting Cars. Meebieden kan nog tot en met donderdag 19.28!

