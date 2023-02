Accu’s langer mee door Nederlandse vinding

Accu’s die langer mee gaan, daar zijn we voor.

Er zijn diverse sceptici als het gaat om elektrische auto’s. En ja, ook ondergetekende ziet de nodige haken en ogen die eraan zitten. Want naast de hoge prijs zit je vast aan een paar hele grote nadelen. De actieradius is in vergelijking met een auto op benzine erg klein, terwijl de laadtijd relatief lang is. Daarnaast is het gewicht heel erg hoog. Ook degradeert de batterij. Na verloop van tijd wordt de actieradius alleen maar kleiner. Dit zijn allemaal nadelen die niet zozeer te maken hebben met de elektromotor, maar de accu.

Nu zijn er zat EVangelisten die alle nadelen goedpraten, want ‘pauze moeten houden op vakantie is zo fijn….’. Nee, dat is het niet. Het is een beperking waar je vroeger geen last van had en nu ineens wel omdat de techniek niet ver genoeg is. Het is geen reden om terug te gaan naar benzine, maar wel om door te ontwikkelen. En dat lijkt nu ook te gaan gebeuren. In dit geval is er een belangrijke vinding gedaan door de TU Delft.

Accu’s langer mee

Wat is er nu bijzonder aan vinding? Nou, de hoofdauteur Marnix Wagemaker – Hoogleraar elektrische energieopslag – heeft een vinding gedaan waarbij accu’s mogelijk langer mee zullen gaan. Door het toevoegen van vijf zouten aan de lithium-ionaccu’s, moet het vormen een beschermlaag enerzijds en de polen anderzijds gecontroleerder verlopen. Technisch onderlegde en begaafde mensen mogen het in de commentsectie toelichten, uiteraard.

In eerste instantie is er alleen getest met smartphone-accu’s. Dat zijn ook lithiumion-accu’s zoals je die ook vindt in auto’s. Het grote voordeel met deze vinding(ja, we willen uitvinding zeggen maar dat mag dus niet) is dat accu’s veel langer mee gaan. In sommige gevallen zelfs twee keer zo lang.

Eenvoudige toe te passen

Volgens Wagemaker dat de vinding vrij eenvoudig toegepast kan worden. Een Nederlands bedrijf – LeydenJar – gaat het nu testen.

Het lost nog niet de problemen op van lange laadtijden, kleine actieradius en het hoge gewicht. Maar het moet wel zorgen dat de degradatie minder snel verloopt en je dus langer een goede laadtijd hebt. En dat is ook goed nieuws.

Imagecredits: accu’s van een Taycan door Porsche A.G.

Via: NOS

Met dank aan Frank voor de tip!