Winterauto voor lange ritten (20K) – AB Advies

Wat is de beste winterauto? Oh, het mag niet Duits en premium zijn. Blegh.

Het zal jullie wel zijn opgevallen dat het de laatste tijd ineens een stuk kouder is geworden. Dat betekent dat we zo langzamerhand weer twee discussies gaan beginnen: die van Zwarte Piet en die van winterbanden. Alle zin en onzin komt dan weer voorbij en mensen zullen je constant willen blijven overhalen zonder dat ze ook maar zelf een klein beetje inlevingsvermogen hebben. Dan weet je dat alvast.

Een ander ding dat geregeld voorbij komt is het volgende: elektrisch rijden en de wintersport, kan dat? Volgens Roel niet. Roel kan het weten, want hij rijdt al een tijdje elektrisch én is fervent wintersporter. Je zou denken dat de korte actieradius het ergste is, maar valt wel mee. Het zijn de lange wachtrijen en grote drukte. Zeker als hij met de kinderen op pad gaat tijdens de vakanties.

Zoektocht naar een winterauto

Tegenwoordig heeft Roel een Tesla Model Y, een witte met zwarte bekleding. De goedkoopste moet je niet aankleden, aldus Roel. De auto biedt alles wat hij nodig heeft in Nederland. Voor de 3-4 keer per jaar dat hij op wintersport en andere vakanties gaat, zoekt hij een wintersportbeuker c.q. vakantiemobiel. Deze auto zal hij het grootste gedeelte van het jaar schorsen en alleen gebruiken tijdens het wintersportseizoen.

Qua uitvoering en opties is het vooral belangrijk dat er goede stoelen in zitten en dat vierwielaandrijving aanwezig is. Qua vermogen mag het best ietsje meer zijn, alhoewel Roel al aanstipt dat je met vierwielaandrijving al vaak een dikkere motor hebt. Verbruik is minder belangrijk, maar het is wel lekker dat je niet vaak moet tanken. Dus zeker geen V8 benzine of 300 pk+ monsters of dikke Range Rovers.

De wensen en eisen voor een winterauto kun je hieronder lezen:

Huidige/vorige auto’s Tesla Model Y SR Koop – Lease Koop Zakelijk.- Privé Voornamelijk privé Budget 20.000 euro, maar het mag ook (veel) minder zijn Jaarkilometrage Bij elkaar zo’n 10-12 duizend per jaar Brandstofvoorkeur Benzine lijkt mij Reden aanschaf andere auto Zoek een auto met AWD voor de wintermaanden Gezinssamenstelling 2 volwassenen, kinderen hebben al eigen vervoer Voorkeursmodellen Automaat, niet meer dan 170K gelopen, niet ouder dan 2010 No-go Duits premium: zoek een betrouwbare auto zonder bedenkelijk imago

Suzuki Kizashi 2.4 4×4 Automaat Sport

€ 16.950 (merkdealer met garantie)

2011

95.000 km

Wat is het?

Een Giant Suzuki! De Suzuki Kizashi is de auto die je jezelf altijd al hebt beloofd. Dan moet je wel zoon van een verkoopdirecteur van Suzuki zijn. Het is in principe een hele knappe, goed gebouwde en sportief rijdende sedan. Serieus. Je kon ‘m in twee varianten krijgen, eentje met handbak en voorwielaandrijving, of deze: met vierwielaandrijving en automaat. Aangezien dat is wat Roel wil, kiezen we die uitvoering. Qua luxe hoef je je geen zorgen te maken: Nederlandse exemplaren waren afgeladen met opties. Sommige waarvoor je nu nog steeds moet bijbetalen bij Duitse premiummerken.

Hoe rijdt het?

Eh, dat is lang geleden! Het is een verrassend sportieve auto, maar dat komt wel vanuit de besturing en het onderstel. De motor klinkt best aardig. Het is een old-school auto qua sensaties: directe besturing, vrij stugge afstemming maar wel fair. Van alle Suzuki’s is dit waarschijnlijk nog altijd de fijnst rijdende, alhoewel de Suzuki Across en Suzuki Swace er ook mogen zijn. De stoelen zijn ook verrassend prima. Enige nadeeltje: hij is nét niet vlot genoeg, maar dat kan natuurlijk ook heel erg persoonlijk zijn.

Kosten Suzuki

Verbruik: 1 op 10,33

Brandstofkosten: € 213 p.m.

Gewicht: 1.505 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 77 p.m.

Verzekering: € 55 p.m.

Totale kosten per maand: € 345

Onderhoudsprognose

We hebben nog nooit één klacht omtrent betrouwbaarheid van een Suzuki Kizashi gehad. Net als met de Lamborghini Reventón! In beide gevallen komt het voornamelijk door de relatieve zeldzaamheid. Van een Golf worden er tienduizenden per jaar verkocht, van de Kizashi zijn er zo’n 150 op kenteken gezet. Dus er zijn niet echt handige statistieken om vanuit te gaan. Dat gezegd hebbende, de meeste issues die we tegenkwamen, betroffen afwerkingsmissertjes. Wat wel een terugkerend thema was, waren de hoge prijzen voor onderdelen.

Afschrijvingsprognose

Ja, dit is een lastig. In principe ga je heel erg flink afschrijven. Deze auto staat bij een Suzuki-dealer en heeft niet veel gelopen. Dat zie je terug in de hoge vraagprijs. Het probleem is dat niemand er naar op zoek gaat. Er zijn een paar kenners die dit op waarde weten te schatten en de rest zoekt naar een Passat of A4.

Lexus IS250 F-Sport AWD (XE30)

€ 18.500 (particulier, Nederland)

2015

115.000 km

Wat is het?

Een heel erg verstandige auto! Vraag maar aan onze collega @rubenpriest, die er eentje heeft van de voorgaande generatie. De Lexus IS is een premium sportsedan van de Japanners die rechtstreeks moest concurreren met de BMW 3 Serie. Dat lukte heel erg aardig, overigens. In Nederland niet echt, maar in de rest van de wereld wel. Zo kun je de Lexus IS nog altijd krijgen in de VS. Daarmee zijn we aangekomen op deze specifieke IS. In Nederland is een XE30 altijd een viercilinder benzine met elektromotor (de IS300h). Dit is een 250, met 204 pk sterke benzinemotor en vierwielaandrijving.

Hoe rijdt het?

Meer wegligging, balans en grip dan vermogen. Of koppel. Maak je geen zorgen, die 200 km/u haal je echt wel op de Autobahn. En voor zijn soort loopt de motor heel erg mooi. Verder is het een Lexus, dus een uitstekende cabine met wonderlijke infotainment. Het is echter goed geïsoleerd. Prima voor lange afstanden dus.

Kosten Lexus

Verbruik: 1 op 9,74

Brandstofkosten: € 226 p.m.

Gewicht: 1.555 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 85 p.m.

Verzekering: € 65 p.m.

Totale kosten per maand: € 376

Onderhoudsprognose

Het is een Lexus en ook eentje die in Nederland geleverd is. Problemen komen bijna niet voor. De aanlopende achterremmen en rammelende speakers zijn voornamelijk irritant. Het is nog een vrij recent model, dus qua onderdelen zit je voorlopig nog wel goed.

Afschrijvingsprognose

Dit zou maar eens zo de heilige graal kunnen zijn qua IS-modellen. Die hybride-techniek is nu nog wel oké, maar wordt met de dag minder interessant. De accu zal minder worden en je blijft toch die installatie meenemen. Deze versie heeft dat niet. Dat gezegd hebbende: een Lexus is altijd goede handel. Nieuw is het iets lastig, maar gebruikt zijn er veel liefhebbers voor.

Volvo S60 T6 AWD Summum (P3)

€ 17.490 (garagebedrijf)

2010

125.000 km

Wat is het?

Een knappe Zweedse sport sedan. Het is belangrijk dat je er ‘Zweeds’ voor zet, want het is niet de auto met enorm temperament. Dat is niet erg, want dat zoek je ook niet. De S60 combineert Volvo-kwaliteiten in een kleiner pakketje. Dat betekent – zeker in deze luxe Summum-uitvoering – dat je beschikt over geweldige stoelen, een puike audio, uitstekende zitpositie en lekker veel uitrusting.

Hoe rijdt het?

Zoals gezegd, niet temperamentvol. De motor heeft er echter wel flink zin in. Het is een 3.0 liter grote zes-in-lijn met een turbo, die er 304 pk en een koppel van 440 Nm uitstampt. Eigenlijk is die motor een beetje overkill voor de auto (en met name de Aisin automaat). Een T5 vijfcilinder is een betere keuze, maar die hebben geen vierwielaandrijving. Het zijn geweldige auto’s voor de lange afstand, echte snelweg reisauto’s.

Kosten Volvo

Verbruik: 1 op 8,92

Brandstofkosten: € 246 p.m.

Gewicht: 1.580 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 85 p.m.

Verzekering: € 70 p.m.

Totale kosten per maand : € 412

Onderhoudsprognose

Volvo’s zijn betrouwbaar en deze ook. De motor is een oude bekende en eigenlijk is de waterpomp het enige wat je eventjes moet checken. Die kunnen lekken bij pre-facelift exemplaren. Verder zijn het dingen als draagarmen (met name achter) en de veerschotels voor. Een ander dingetje: zet de auto op de brug! Deze generatie Volvo kan namelijk wel een beetje roesten en soms best wel erg. Erger dan zijn voorganger, zeker bij exemplaren die altijd buiten hebben gestaan.

Afschrijvingsprognose

Volvo’s schrijven af, maar op het einde is het wel beperkt. Zeker als je een bijzonder model hebt. En een bijzonder model, dat is een S60 3.0T Summum. Zo’n zescilinder is erg zeldzaam. En ja, een R-Design of Polestar is sportiever, maar een S60 is van huis uit comfortabel. Dit past er dus veel beter bij. Dus als je het onderhoud een beetje bijhoudt, dan zit je qua afschrijving wel safe.

YOLO: Jaguar XF 3.0 Prestige AWD (X250)

€ 18.995 (Okasiepaleis)

2013

100.000 km

Wat is het?

Een Jaaaaaag. De Jaguar XF was een soort BMW 5 Serie concurrent uit Groot-Britannië. Een achterwielaangedreven sedan met een geweldig chassis en fabelachtige dempers. Zowel het exterieur als het interieur zien er nog erg modern en fris uit. Natuurlijk, het infotainment-systeem was nooit denderend, maar ja, daar gebruik je maar een smartphone voor. Wel lekker: het leer is echt mooi leer. Het hout eveneens. Qua exclusiviteit is het meer een Britse Ghibli dan een Engelse 5 Serie.

Hoe rijdt het?

Als een Jaguar. Dus sportief, maar wel met een klein beetje manieren. In dit geval al helemaal. Waar je met een achterwielaangedreven XF nog een driftje kunt liggen, fungeert het AWD-systeem hier als een mechanische kuisheidsgordel. Waar je bij de Volvo je een beetje afvraagt of ie 300 pk wel aanwezig zijn, is daar bij de Jaguar geen sprake van. Deze motor heeft er zin in! De XF is ook een maatje groter dan de andere drie in dit overzicht. Dus als er meer mensen op vakantie mee moeten, is het voldoende.

Kosten Jaguar

Verbruik: 1 op 8,3

Brandstofkosten: € 266 p.m.

Gewicht: 1.770 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 101 p.m.

Verzekering: € 80 p.m.

Totale kosten per maand: € 447

Onderhoudsprognose

We zullen eerlijk zijn: het zijn geen Japanse auto’s, deze Jaguars. Dat gezegd hebbende valt het eigenlijk wel mee in vergelijking met de Duitse concurrentie. Althans, het is min of meer gelijk. De motor is een goede unit. Het is in feite de V8, maar dan met drie cilinders in de bank. De V6 is dus net zo groot als de V8! Qua issues: check alle electronica! Werkt alles zoals het hoort? Mooi. Verder zijn het dingen als draagarmen en remschijven achter die wat harder dan normaal slijten.

Afschrijvingsprognose

Dikke Jaguars hebben de neiging flink af te schrijven. Gelukkig hebben de vorige eigenaren in dit geval al voor je gedaan. Met een paar opties was dit gewoon een auto van een ton. Net als bij Volvo’s kun je Jaguars altijd wel kwijt aan een liefhebber, alleen moet je voor Jaguars ietsje beter zoeken. Deze motor is wel de gene die je moet hebben: lekker potent, klinkt goed en het verbruik is nog een klein beetje te overzien.

Conclusie winterauto voor 20 mille

Welke moet je kiezen als je een ideale winterauto zoekt? Simpel: pak die Suzuki. Desnoods eentje met wat meer kilometers die je van een particulier koopt. De Volvo en Jaguar zijn leuker natuurlijk, maar je hebt wel vaker de kans dat er dingen opspelen die geld kosten. Sowieso zijn ze in het gebruik veel prijziger. De Lexus is een prima alternatief als het iets meer sjeu mag hebben dan de Kizashi, maar het nadeel is dat er maar eentje in Nederland staat.