Verrassing: dit is de elektrische Toyota Land Cruiser

Huh, weer al een nieuwe Land Cruiser? Jazeker, en deze keer is ‘ie elektrisch.

Er gebeuren de laatste jaren genoeg interessante dingen op designgebied. Aan de ene kant zien we hele futuristische ontwerpen (zoals de Kia EV6), maar aan de andere kant zien we ook leuke retro-ontwerpen. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe Land Cruiser, die in augustus onthuld werd. Dit is een retro-ontwerp wat er goed uitpakt.

Aangezien de nieuwe Land Cruiser nog maar pas op onthuld is, lijkt het ons een beetje vroeg voor weer een nieuwe Land Cruiser. Toch laat Toyota nu alweer een nieuwe Land Cruiser zien, die ze volgende week meenemen naar de Japan Mobility Show in Tokio.

Deze Land Cruiser lijkt totaal niet op de Land Cruiser die we in augustus te zien kregen. Dit model is namelijk verre van retro en heeft juist een heel futuristisch design gekregen. Dat komt omdat het geen normale Land Cruiser is, maar een Land Cruiser Se. We weten niet waar ‘Se’ precies voor staat, maar het betekent in ieder geval dat het een EV is.

Het is duidelijk dat de Land Cruiser Se nog een concept car is en Toyota geeft vooralsnog weinig tekst en uitleg bij deze auto. We weten alleen dat de Land Cruiser Se 5,15 meter lang is en daarmee nog groter is dan de reguliere Land Cruiser. De auto moet ook plaats bieden aan zeven personen. Uiteraard staat de auto niet op een ladderchassis, dus het is geen echte terreinwagen meer.

Of en wanneer de Land Cruiser Se in productie gaat is nog niet duidelijk, maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren op enig moment. Dat hoeft niet te betekenen dat deze auto de huidige Land Cruiser gaat vervangen. Hoogstwaarschijnlijk zullen deze modellen gewoon naast elkaar bestaan.

De Land Cruiser Se kan het straks op gaan nemen tegen de Mercedes EQG en de elektrische Defender, die ook in de pijplijn zit. Net als die auto’s zal het waarschijnlijk vooral een trendy SUV moeten worden, en niet zozeer een werkpaard.