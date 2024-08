Bied mee op deze perfect uitgevoerde 991 Turbo

Deze 991 Turbo (zónder S) is bijzonder clean uitgevoerd.

De Porsche 911 Turbo is een behoorlijk populaire auto, ondanks het prijskaartje. Er rijden er dus behoorlijk wat van rond in Nederland, maar dit exemplaar is net even anders. En toevallig wordt deze auto momenteel ook geveild.

Waarom is deze auto anders dan anders? Ten eerste omdat het geen Turbo S is, maar een gewone Turbo. Waar de Turbo S bij de 997 nog de zeldzame versie was, is dit nu verreweg de populairste variant. Een Turbo-zonder-S is dus gewoon zeldzaam te noemen.

Kom je wat te kort in de ‘normale’ 991 Turbo? Zeker niet. In plaats van 580 pk en 700 Nm heb je 540 pk en 660 Nm. We kunnen je garanderen: er zal geen enkel moment zijn waarop je denkt ‘had ik nou maar 40 pk extra’.

Deze auto onderscheidt zich verder met zijn uitvoering. De kleur GT Zilver is an sich niet bijzonder. Het is echter de combinatie van deze kleur, de volledig gespoten achterbumper en de zeldzame Sport Classic-velgen die dit een heel clean exemplaar maakt. Zeg nou zelf: deze Fuchs-stijl velgen zijn toch veel cooler dan de centerlock velgen van de Turbo S?

Er is ook nog een subtiele accentkleur die de uitvoering af maakt. De kleur rood zien we terug op de remklauwen, de gordels, stiksels, de randen van de vloermatten en de klokjes. Over deze uitvoering is echt wel nagedacht. Ook nog het benoemen waard: deze auto heeft de optionele Aerokit, met de fraaie achterspoiler waarvan de punten naar boven buigen.

Deze cleane 991 Turbo dateert uit 2017 en is in 2019 geïmporteerd naar Nederland. Er staat nog maar 29.430 kilometer op de teller. Mocht je interesse hebben: de auto wordt momenteel geveild op The Collectables. Daar kun je nog meebieden tot en met dinsdagavond 20.00.