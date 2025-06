Voormalig F1 wereldkampioen vraagt Ferrari hulp voor zijn rijbewijs

Voormalig F1 wereldkampioen zijn en toch hulp nodig hebben bij het halen van je rijbewijs. Het kan dus. Gelukkig kan je een beroep doen op je vrindjes van Ferrari…

Ferrari is het enige team in de Formule 1 dat al meedoet sinds de eerste race in 1950. Volgens velen is Formule 1 rijden voor Ferrari de hoogste eer die je kan behalen als professioneel coureur. Hoger nog dan Formule 1 wereldkampioen worden. Dat laatste kan immers ook als je Sjaak Nieuwstad of Damian Heuvel bent. Ferrari coureur worden kan echter alleen als je al bewezen hebt dat je de BESTE bent. Of als je een veelbelovende Italiaan bent zoals Luca Badoer of Nicola Larini.

Enfin, ondanks de (zeer) rijke historie van team rood, zijn er stiekem ook hele periodes geweest van weinig succes. Zoals nu bijvoorbeeld, want de laatste titels stammen uit 2007 (coureurs, Raikkonen) en 2008 (constructeurs). Daarvoor was er natuurlijk de dominante periode van de rode baron bij Ferrari. Michael Schumacher won de titel maar liefst vijf jaar op rij. Echter als je in de geschiedenisboekjes terugbladert naar de eerste coureurstitel vóór de gloriedagen van de Rekordmeister, moet je helemaal terug naar 1979. Dat jaar won Jody Scheckter na een intern duel met wijlen Giel Nieuwstad.

Scheckter is een Zuid-Afrikaan en de meest succesvolle coureur uit dat land. Hoewel er maar liefst 17 Zuid-Afrikaanse F1 coureurs (waaronder Desiré Wilson) zijn geweest, was hij ook de laatste die aan de start kwam in de koningsklasse. Jody stond tien keer op de hoogste trede van het podium (vier keer voor Tyrrell, drie keer voor Walter Wolf Racing en drie keer voor Ferrari) en scoorde in totaal 33 podia. Geheel niet slecht dus. In zijn beginjaren stond hij te boek als een wildebras. Maar in 1979 won hij de titel van Villeneuve juist op consistentie jegens de flamboyante Canadees. In 1980 was het over en werd hij afgedroogd door zijn jongere teammaat. Scheckter hing zijn helm aan de wilgen en werd boer (no pun intended).

Meer recent zette de pensionado zich nog in voor de terugkeer van de Zuid-Afrikaanse Grand Prix op Kyalami. Dat had wellicht een springplank kunnen zijn voor meer (Zuid-)Afrikaans talent in de sport. Maar het ging op het laatste moment niet door. Niet lang daarna is de beste man geëmigreerd naar Italië. Wellicht ook vanwege de politieke situatie in zijn geboorteland, hoewel daar conflicterende lezingen over bestaan.

Hoe dan ook; In Italië kon Jody tijdelijk rondcrossen op zijn Britse rijbewijs, doch dat is verlopen en kennelijk moet de ex-coureur een (theoretische) test doen om een Italiaans roze papiertje te krijgen. Probleem: hij is nog maar matig geïntegreerd en spreekt praktisch geen woord Italiaans. Oplossing: formeel aan ex-werkgever Ferrari vragen of zij hem ‘kunnen helpen’, aldus Corriere della Sera.

Of Scheckter hoopt op een taalcursus of iets anders is niet geheel duidelijk. Maar we stellen ons zo voor dat de Ferrari monteurs of coureurs die regelmatig te maken hebben met Ferrari strategen hem wel kunnen uitleggen wat ‘cazzo’ en ‘vaffanculo’ betekenen. En anders misschien even advies vragen aan Brit Dekker? Waarvan akte.