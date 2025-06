Ruime EV met 690 km range kost nog geen € 20.000 op Marktplaats: durf jij?

Ziet er ook nog goed uit toch?

De markt van tweedehands-EV’s komt in Nederland nog niet helemaal lekker op gang. Tot nu toe zijn er in 2025 ongeveer 37.000 gebruikte EV’s van eigenaar gewisseld. Dat zijn er bijna 15.000 minder dan de tweedehands diesels. Ik vrees dat modellen als deze Fisker Ocean geen positieve bijdrage gaan leveren aan het aantal verkochte elektrische tweedehandsjes.

Maar het had er zo anders uit kunnen zien voor de Ocean. Bijna alles klopte: de prijs was niet onaantrekkelijk, net als het uiterlijk. Specs zijn nog steeds goed te noemen en dan is het ook nog een auto in het populairste segment van dit moment. Wat kon er misgaan?

Nou, heel veel. Zo begon het bedrijf met een levensvatbaarheid van twaalf maanden. Zou het merk niet binnen een jaar een gezonde winst draaien, dan zou het geld op zijn. Dat gebeurde. Daarnaast werden er honderden gevallen gemeld van kortstondig vermogensverlies. Het merk ging koppie onder. Zelfs na het faillisement kwam er nog een terugroepactie om een defect aan de deurgrepen te verhelpen.

Fisker Ocean op Marktplaats

Ondanks zijn korte leven staan er op het moment van schrijven toch nog vier Oceans op Marktplaats. De aller-allergoedkoopste van het stel mag weg voor een appel en een peer. En dat heeft een aantal goede redenen.

De eerste reden begrijp je: de garantie is foetsie door het faillissement van Fisker. Daarnaast zit er een deukje op de achterklep en een grote kras op het panoramadak. Jammer, maar geen ramp.

Wat wel een probleem kan zijn, ben jij. De verkoper wil de Ocean alleen verkopen aan de zakelijke markt. De gecommuniceerde prijs is dan ook de exportprijs exclusief btw. De Ocean heeft Franse papieren zonder CVO (Certificaat van Overeenstemming, een documentje dat bewijst dat de Ocean aan de Europese normen voldoet).

Flink wat haken en ogen dus, maar laten we de Ocean ook eens positief bekijken. De versie die op Marktplaats wordt aangeboden, heeft een 477 pk sterke elektrokrachtbron die zorgt voor een 0-100-tijd van 3,9 seconden. Die sprint kun je doortrekken tot 205 km/u. In welke elektrische crossover zie je dat nog? Doe je het wat rustiger aan, dan zorgt het 113-kWh grote accupakket voor een rijbereik tot 690 kilometer. Da’s serieus ver, zeker voor een auto van dit formaat.

Prijs van de Ocean op Marktplaats

Kunnen al die mankementen je een worst wezen en heb je een eigen bedrijf? Dan wil de dealer uit Rhenen graag € 19.900 hebben voor de Fisker Ocean. Durf jij?