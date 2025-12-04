Bied mee op deze speciale Aston Martin V8 Vantage!

Deze Vantage is een snoepje.

Een ritje met een Aston Martin V8 Vantage, daar kun je ons altijd voor wakker maken. Wouter heeft een rondje gedaan in de N430, die nog net een stukje leuker is. Toevallig wordt deze auto ook geveild via The Collectables, dus hij kan binnenkort bij jou op de oprit staan…

De N430 is een latere variant van de Vantage, wat sowieso betekent dat er een 4,7 liter V8 in het vooronder ligt in plaats van de 4,3 liter. Ook heeft deze auto de 7-traps Shortshift II-automaat, die sneller en lichter is dan de eerdere 6-traps automaat.

De N430 houdt het midden tussen de standaard V8 Vantage en de V8 Vantage S. De variant heeft dezelfde motor als de S, die ruim 430 pk levert (eigenlijk 436 pk). Daar is de naam dan ook op gebaseerd. En de N? Die staat voor Nürburgring.

De N430 is eenvoudig te herkennen aan het contrasterende dak en spiegels en de ‘lippenstift’ rondom de grille. Vaak was de contrastkleur geel, maar in dit geval is gekozen voor subtiel grijs. Binnenin is deze Aston uitgevoerd met rode accenten en N430-logo’s op de dorpels en hoofdsteunen.

Deze auto dateert uit 2016, wat betekent dat het écht een late Vantage is. De V8 Vantage is namelijk gebouwd tot 2017. De auto heeft 33.246 kilometer op de teller staan en wordt nu dus geveild via The Collectables. Meebieden kan nog tot en met dinsdag 20.00!