Deze wil je hebben: V8 Vantage met handbak [Video]

Het goede nieuws is: hij wordt geveild via The Collectables.

De Aston Martin V8 Vantage is een droomauto. Een prachtig lijnenspel, een waanzinnig klinkende V8 en – in dit geval – een handbak. Als je daar niet hebberig van wordt weten wij het ook niet meer. The Collectables heeft er eentje in de aanbieding en Wouter doet er een rondje mee.

Dit specifieke exemplaar is 17 jaar oud, maar de Vantage droogt heel mooi op. Dit is echt een meesterwerkje van Ian Callum dan wel Henrik Fisker (afhankelijk aan wie je het vraagt). En zelfs het interieur oogt nog niet gedateerd. Dat dit exemplaar uitgevoerd is met een prachtige bruine bekleding helpt zeker mee.

Het hoogtepunt van de V8 Vantage blijft echter de V8, in dit geval de 4,3 liter. Deze levert 385 pk, wat naar hedendaagse maatstaven misschien niet meer zoveel is. Maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door het fenomenale geluid. Dit hebben we liever dan een V8 met 500+ pk die nergens naar klinkt. En je hebt natuurlijk een handbak, voor nog meer beleving.

Deze auto klinkt trouwens extra goed, dankzij een subtiele aanpassing. Normaal gaat de klep in de uitlaat namelijk pas open bij 3.500 toeren, maar met een afstandsbediening kun je de klep permanent openzetten. Zo heb je bij lage toeren die lekkere diepe V8-grom.

Dit exemplaar heeft nog maar 70.678 kilometer op de teller staan en is altijd netjes bij de dealeronderhouden. Tot en met 2019 was dit in Zwitserland, waar deze auto nieuw geleverd is. En hij kan nu van jou zijn, als je een bod uitbrengt via The Collectables. Bieden kan nog tot en met maandagavond 20.00!

Vergeet ook niet de video te kijken, waarin Wouter alles vertelt over de V8 Vantage en ‘m lekker op z’n staart trapt!