Leukste versie Aston Martin Vantage beleeft debuut in Nederland

Steevast de leukste versie van de Aston Martin Vantage is voor het eerst te zien in Nederland!

We vergeven het je als je Aston Martin niet helemaal volgt qua onthullingen, want een paar dingen zijn wat snel gegaan. Zo bracht het merk vorig jaar de nieuwe Vantage uit, een flinke vernieuwing ten opzichte van de oude (aan de voorkant dan). Ook de techniek is herzien, maar er zijn altijd Rupsjes Nooitgenoeg die meer willen. Voor die mensen is er sinds kort ook de Vantage S. Dat is niet zoals vroeger een kleine update om de auto in leven te houden, maar een extra versie van de Vantage. Met 680 pk in plaats van 665. Het is nog geen nieuwe V12 Vantage, maar het is weer een toevoeging.

Eerste speciale Aston Martin Vantage S

De komst van de S betekent voor Aston Martin dat ze -zoals altijd- een mooie speciale versie ervan kunnen creëren. Sinds het begin van dit jaar kan je namelijk de Aston Martin Vantage spotten als de auto die vooraan rijdt in de F1-parade. Totdat ze gaan racen, uiteraard. Of als er iets gebeurt op de baan. Het is natuurlijk de Safety Car. De ‘normale’ Vantage heeft het maar een paar maanden volgehouden voordat de S het overneemt.

De verschillen zijn heel subtiel. Sterker nog: voor de kijker verandert er vrij weinig aan de Safety Car, tenzij je nét die S kan zien op het voorscherm. Wie het wel gaat merken: Bernd Mayländer. De coureur die al jaren de Safety Car bestuurt, zal waarschijnlijk de extra pit wel voelen tijdens de werkzaamheden. Sterker nog: Mayländer meent dat elk klein beetje extra cruciaal is wanneer hij opgeroepen wordt om de baan op te komen.

Nederlands debuut

We gaan het zien, want de Aston Martin Vantage S als Safety Car komt in actie bij de eerstvolgende GP. En laat dat nou net de GP van Nederland zijn. Hebben wij toch weer even een primeurtje te pakken, ook al is het maar in de vorm van een milde update aan de Vantage. Goed opletten dus!