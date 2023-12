Nederlandse club wil 50 miljoen schadevergoeding van Daihatsu

Er is een schandaal, dus er valt weer wat te claimen.

Als een Amerikaan zijn teen stoot is het eerste wat hij denkt: ‘waar kan ik een schadeclaim indienen?’ Deze verderfelijke claimcultuur lijkt nu ook over te waaien naar Nederland. Een Nederlandse claimclub is er namelijk als de kippen bij om een enorme schadeclaim in te dienen bij Daihatsu, naar aanleiding van ‘crashtestgate’.

Mocht je het gemist hebben: Daihatsu, een merk met tot voor kort een onberispelijk imago, is verwikkeld in een enorm schandaal. Ze hebben namelijk gesjoemeld. En niet met uitstootcijfers, maar – nog veel erger – met crashtestresultaten. Daarom is de productie van alle modellen stilgelegd (inclusief de Pixis Joy die ze voor Toyota bouwen).

Dit is natuurlijk een kwalijke zaak, maar voor Nederland en Europa is het niet meteen heel relevant. Daihatsu is hier al sinds 2013 niet meer actief. Het kan natuurlijk wel zijn dat de oude Daihatsu’s die hier rond rijden misschien ietsje minder veilig zijn dan gedacht. Het gesjoemel is namelijk al sinds 1989 gaande.

Volgens de stichting Daihatsuclaim zijn de Nederlandse Daihatsu-rijders nu ernstig gedupeerd. Daarom willen ze een schadeclaim indienen van 50 miljoen euro. Aangezien er circa 50.000 Daihatsu’s rondrijden in Nederland, komt dat neer op zo’n 1.000 euro per auto.

De claimstichting is vooral bang dat Daihatsu’s opeens veel minder waard zijn (nóg minder dus) door de negatieve berichtgeving. Ze verwachten dat de waarde met “minstens 25%” zal dalen. Dat klinkt dramatisch, maar bij de meeste Daihatsu’s praten we dan over een paar honderd euro.

Het lijkt vooral een hele opportunistische actie, maar goed, we gaan zien wat er terechtkomt van deze Daihatsu-schadeclaim.

