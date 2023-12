UK gaat autonome auto’s toestaan, wanneer volgt EU?

Autonoom rijden blijft een ingewikkelde kwestie, maar bij de Britten worden er in ieder geval stappen gezet.

Science fiction begint steeds meer ‘science fact’ te worden, met zaken als kunstmatige intelligentie en virtual reality. Het enige wat nog ontbreekt zijn zelfrijdende auto’s. Op dat gebied gaan de ontwikkelingen toch niet zo hard als men gehoopt had. Op sommige punten is er zelfs achteruitgang, want in de VS zijn in oktober robottaxi’s van de weg gehaald na een betreurenswaardig incident met een voetganger.

Toch zal de volledig zelfrijdende auto er vroeg of laat wel komen. In het Verenigd Koninkrijk worden nu de eerste stappen gezet om autonome auto’s toe te staan. Minister Mark Harbers Harper zegt dat de eerste zelfrijdende auto’s in 2026 op de Britse wegen kunnen verschijnen.

Het Britse parlement is momenteel bezig met wetgeving die “volledig zelfrijdende auto’s” toelaat. Uiteraard wel onder strenge voorwaarden. Volgens minister Harper zal het geleidelijk uitgerold worden en zal het eerst alleen om specifieke locaties gaan.

In de Britse wetgeving zal ook de aansprakelijkheid vastgelegd worden. Het is de bedoeling dat de fabrikant van de auto aansprakelijk wordt gesteld en niet de ‘bestuurder’ van de auto. Wel zo prettig.

Om welk niveau autonoom rijden het precies gaat is niet helemaal duidelijk. In Duitsland is op dit moment onder bepaalde omstandigheden autonoom rijden op niveau 3 toegestaan. Daarbij mag je de handen van het stuur en de ogen van de weg halen. De robottaxi’s in de VS zitten op niveau 4: daarbij zit er überhaupt niemand achter het stuur en kun je dus een vluggertje doen op de achterbank.

In Nederland is autonoom rijden op niveau 3 nog niet toegestaan, ook al zijn de Mercedes S-Klasse, EQS en de BMW 7 Serie daartoe wel in staat. Op dit vlak heeft Nederland dus geen behoefte om voor de troepen uit te lopen.

Uiteraard is dit ook een kwestie die EU-breed geregeld moet worden. De EU zou werken aan wetgeving die de verkoop van (semi-)autonome auto’s toestaat, maar daar hebben we al even niks meer van gehoord. Vooralsnog lijken de Britten dus voorop te lopen.

Bron: Reuters