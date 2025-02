Ga barbecueën met Valentino Rossi en krijg er een M4 CS bij!

BMW viert de verjaardag van Valentino Rossi met een speciale M4 CS.

Nog van harte gefeliciteerd! Op 16 februari jl. vierde Valentino Rossi zijn 46e verjaardag. Een bijzondere verjaardag voor ex-motorcoureur en huidig BMW-coureur. Ook zijn huidige werkgever was uitgenodigd voor de kringverjaardag. Als cadeautje brengt BMW 92 klanten naar Rossi’s huis om een stukje te rijden en te barbecueën.

Na zijn pensioen in de motorsport stapte Rossi over naar BMW’s met vier wielen. Dit jaar racet hij in het WEC in de LMGT3-klasse met een M4 GT3. Zo’n bekende coureur kan de marketingafdeling natuurlijk niet met rust laten. Rossi hielp zelf mee met het ontwerp van deze speciale M4 CS’en. Van elke versie worden er 46 gebouwd.

BMW M4 CS Valentino Rossi uitvoering

Er zijn dus twee uitvoeringen: de BMW M4 CS VR46 Sport (die lichtblauwe) en VR46 Style (die andere). De carrosseriekleuren Marina Bay Blue Metallic en mat Frozen Tanzanite Blue Metallic zijn exclusief voor deze M4’s. Natuurlijk komt het bekende racenummer van ”The Doctor” veelvuldig terug in en op de auto en zijn er gele accenten.

Motorisch verandert er niets aan de M4 CS. De 3.0-liter zes-in-lijn produceert nog steeds 550 pk. Dat vermogen gaat via een achttraps M Steptronic-automaat naar alle wielen en een actief M differentieel. Van 0 naar 100 km/u gaat in 3,4 seconden en door naar 200 km/u duurt maar 11,1 seconden. Natuurlijk is het M Driver Pack aanwezig waardoor de topsnelheid 302 km/u is.

Onderhuids is er wél gesleuteld. Speciaal voor de VR46 speelt BMW met het onderstel. Denk aan op maat gemaakte camberinstellingen, hulpveren en anti-roll bars. De adaptieve dempers zijn aangepast, net als de remmen en het stuurgedrag.

BBQ met Rossi

Hoor jij bij de 92 gelukkigen? Dan krijg je nog een extraatje. BMW regelt een tweedaags uitje in Italië. Op dag één ga je langs bij de VR46 Motor Ranch in Tavullia, het thuisdorp van Rossi. Vervolgens mag je er gaan barbecueën en een praatje maken met de Valentino. Op dag twee ga je naar het circuit van Misano om daar andere BMW M-modellen uit te proberen. Meteen een momentje om nog een nieuwe M te bestellen.

Wat de BMW M4 CS Valentino Rossi kost, is niet bekend. In Amerika is het de duurste M4 van dit moment met een prijskaartje van $ 155.000. Hier zal de M4 CS VR46 ook duur zijn. Dat is de gewone versie ook al. De BMW M4 CS uit onze test is er vanaf 211.143 euro. Dat zal die Bimmer nu niet meer waard zijn.