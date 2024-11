Bied mee op een Jaguar met het enige juiste logo

Zeg nou zelf: dit toch gewoon het gaafste embleem ooit?

Het zal niemand ontgaan zijn dat Jaguar een nieuw logo heeft. Onder het motto ‘slechte publiciteit bestaat niet’ ging dit gepaard met een controversiële marketingstrategie. Er is in ieder geval één voordeel: we gaan het oude logo meer waarderen.

Voor het mooiste Jaguar-logo moeten we overigens best ver terug in de tijd. Dat was namelijk de ‘Leaper’ op de neus, die al heel lang verdwenen is. Bij The Collectables wordt nu echter een auto geveild die er eentje heeft: een Jaguar 340 uit ’68.

Deze auto stamt uit de latere bouwjaren van de Jaguar Mk2, toen de 3,4 liter variant door het leven ging als 340. De zes-in-lijn levert in dit geval 210 pk. Daarmee was het voor die tijd een serieus snelle sedan, met een top van 195 km/u.

Zo’n Mk2 is niet alleen vlot, het is natuurlijk ook een buitengewoon stijlvolle verschijning. Zeker in deze champagnekleur, met houtinleg in het interieur. Bij deze auto hoeven we niet te discussiëren of het een echte Jaguar is, dit is alles wat je in een Jag wil zien.

De laatste eigenaar was een echte liefhebber die de auto al 23 jaar in zijn bezit had. Hij heeft de auto eigenhandig van top tot teen gerestaureerd, inclusief ophanging, aandrijflijn en interieur. Dit is allemaal gedocumenteerd in 4 mappen met fotomateriaal.

Het betreft een originele Britse auto (rechtsgestuurd dus), met omgerekend 155.015 km op de teller. Daarvan zijn er maar 800 gereden sinds de restauratie, dus deze Jaguar staat er nog heel netjes bij. Via The Collectables kan er tot en met maandagavond 20.00 geboden worden op deze fraaie Jag.