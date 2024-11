Toyota durft niks te veranderen aan de Yaris

Dat moet de reden zijn dat de Toyota Yaris nu nogmaals vernieuwd wordt, maar je erg goed moet zoeken.

Nog niet heel lang geleden kwam ondergetekende een gloednieuwe Toyota Yaris tegen. De enige reden dat ik zag dat het een nieuwe Yaris was, was omdat de persoon in kwestie het blauwe kleurtje op de foto’s had besteld. Je komt dus wellicht om de haverklap gefacelifte Yarissen tegen, maar de verschillen zijn té nihil om het echt te beseffen. Kennelijk vindt Toyota het design zo sterk dat ze hem niet dezelfde behandeling geven als de GR Yaris.

Facelift 2 voor Toyota Yaris

Goed, misschien dat Toyota eerst even een kleine update doet en dan daarna een flinke facelift. Dus als wij dan de melding krijgen dat er weer een facelift is voor de Toyota Yaris, dan zijn wij benieuwd wat er nu weer veranderd is. En eh, het is wederom niet veel.

Origineel (2020) Facelift (2023) Tweede facelift (2024)

Sterker nog: als Yarissen spotten en sorteren op bouwjaar je hobby is, moet je hopen dat het nieuwe kleurtje voor 2024 is geselecteerd. Die heet Everest Green en het is een iets ingetogenere, bijna grijze groentint. Dat is alles wat er qua exterieur is veranderd.

GR Sport

Je kan natuurlijk kiezen voor de reguliere versie, maar voor extra sportiviteit is er de GR Sport. Tenminste, optisch dan. Dan krijg je ook een nieuwe kleur en wij moesten denken aan Komo. Wel mag je dit combineren met een zwart dak en krijg je iets anders getekende bumpers, 18 inch velgen die ietwat doen denken aan die van de GR Yaris en nieuw bij de facelift een iets unieker interieur met ‘GR’ in de hoofdsteunen, een sportstuur en rode stiksels alom.

Goed verhaal, lekker kort dus. Toyota wil de nog verder vernieuwde Yaris die identiek is aan de oude in 2025 in de showroom hebben staan. Wie nu al zijn oma aan de telefoon heeft om te vragen wat dat kost, mag haar vertellen dat je dan even begin 2025 een fax mag sturen naar de Toyota-dealer (wat vroeger familiebedrijf Auto’s Van der Veld was) in hun dorp.