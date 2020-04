Bieden maar: een Lamborghini die wél stijlvol is

Jazeker, die bestaan ook nog.

Vandaag de dag zijn is een Lambo vooral de ultieme kijk-mij-mobiel. Daar hebben we bij Autoblog niks tegen, maar het is ook wel eens fijn om een wat meer stijlvolle auto te zien. Je zou het niet zeggen, maar er was een tijd dat zelfs Lamborghini stijlvolle auto’s maakte. De 400 GT bijvoorbeeld.

De 400 GT stamt nog uit de beginjaren van Lamborghini als automerk. Het is namelijk pas het tweede model, nadat Ferruccio met de 350 GT de automarkt betrad. De 400 GT was in feite niet meer dan een 350 GT met een grotere V12.

Dit specifieke exemplaar is een 400 GT 2+2, die op zijn beurt weer voortborduurde op de 400 GT. Het verschil zat hem niet alleen in de twee extra zitplaatsen. Het complete koetswerk werd gewijzigd, hoewel het basisontwerp nog steeds heel dicht bij de 350 GT staat. Waar zijn voorganger was opgetrokken uit aluminium, was de 400 GT 2+2 voorzien van een stalen body. Het was tevens het eerste model waarbij Lamborghini zelf de versnellingsbak en het differentieel bouwde. De 3,5 liter grote V12 produceerde 320 pk.

Van de 400 GT 2+2 zijn uiteindelijk 224 exemplaren gebouwd. Dit was flink meer dan de 350 GT (120 exemplaren) en de 400 GT (23 exemplaren). Desondanks is het nog steeds een van de zeldzaamste modellen van het merk.

De 400 GT 2+2 werd gebouwd tussen 1966 en 1968. Dit specifieke exemplaar stamt uit 1967. De auto heeft nog nooit een restauratie ondergaan en is dus nog vrijwel volledig origineel. Er staat zo’n 45.000 kilometer op de klok. De auto zal in de week van 23 juni onder hamer gaan tijdens de Indy-veiling.

Alle foto’s en details zijn te bewonderen op de website van Mecum.