Autoblog advies: sportieve premium sedan voor 12.500 euro

Een sportieve premium sedan: wat koop je in Nederland voor 12.500 euro?

Vandaag behandelen we een zeer populaire categorie qua aanvragen bij Autoblog. Vaak krijgen wij de vraag naar een leuke, niet al te dure sportsedan c.q. stationwagon. Een auto die alles kan. Represenatief genoeg om overal voor te kunnen rijden, praktisch genoeg om het gezin tevreden te houden. Maar tegelijkertijd voorzien van een mooi interieur, potente motor en capabel onderstel.

Autobloglezer Clint is op zoek naar zo’n auto. Op dit moment heeft hij nog een Toyota Avensis. Deze auto moet eruit, want het is nu eenmaal een diesel en diesel is helemaal uit. Ook maakt Clint niet meer de kilometers voor een diesel. De maandelijkse lasten zijn behoorlijk hoog.

Hij was dus aan het kijken naar het sportieve premium sedan-broertje van de Avensis, de Lexus IS250. Als eerste had Clint de vraag of de IS250 zuinig is en of de auto betrouwbaar is. Qua betrouwbaarheid zit je met de IS250 wel snor. Over het verbruik kunnen we kort zijn: nee, een IS250 kun je niet zien als zuinig. Zeker niet als je de motor een beetje op zijn staart trapt.

De wensen en eisen van Clint kun je in onderstaande tabel bekijken:

Huidige /vorige auto's: Toyota Avensis 2.2 diesel Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: ongeveer 35.000, of het moet een 997 GT3 zijn Jaarkilometrage: 18.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: wil van diesel af Gezinssamenstelling: 1 kind Voorkeursmerken/modellen: Lexus IS250 No-go modellen / merken: Dacia

Lexus IS 250 Sport (XE20)

€ 12.450

2009

110.000 km

In principe is de Lexus IS250 een uitstekende sportieve premium sport sedan. Ook als je nu een Toyota Avensis rijdt. Het verschil is overigens minder groot dan je zou denken, qua rijbeleving. Dat komt omdat de Avensis van deze generatie stiekem erg goed is. De motor is compleet het tegenovergestelde, overigens. De 2.5 V6 heeft relatief weinig koppel, er zit iets van vermogen bovenin, terwijl de IS250 best zwaar aanvoelt. Ondanks dat de motor ‘200 pk’ moet leveren, voelt het niet zo. De betrouwbaarheid staat echter hoog aangeschreven. Ideaal als je zo weinig mogelijk omkijken hebt naar extra onkosten. Nadeeltje: onderdelen prijzen kunnen verrassend prijzig zijn.

Mercedes-Benz C280 Avantgarde (W204)

€ 12.450

2008

140.000 km

De auto die qua rijbeleving het dichtst bij de Lexus zit. Dat zegt veel meer over de Mercedes, dan de Lexus. Deze generatie is aanzienlijk strakker. Helemaal een Avantgarde met eventueel AMG-pakket. De ‘W204’ is een heel fijne generatie sportieve premium sedan. De ‘280’ is op papier iets krachtiger dan de 250 van Lexus, maar het verschil is in het echt wel een stukje groter. Deze Mercedes zet best stappen, ook boven de 200 km/u. Het kan nog sneller, door te kiezen voor een 350. Qua betrouwbaarheid kent ook deze generatie C-Klasse zijn aandachtspunten, maar het is te overzien. Er rijden er veel van rond en onderdelen en specialisten voor het onderhoud zijn goed te vinden. In het budget vallen voornamelijk pre-facelift modellen, alhoewel het model ná de facelift aanzienlijk frisser oogt.

Audi A4 2.0 TFSI S-Line quattro (B7/8E)

€ 12.250

2010

120.000 km

Een grote atmosferische V6 of een kleinere 2.0T. Wat zal fijner rijden? Dat is persoonlijk, maar er valt veel te zeggen voor de 2.0 TFSI-motor. Deze levert veel meer koppel en ook nog eens vroeger. Mocht je de auto willen voorzien van een paar upgrades, dan maak je er zo een 250 – 270 pk sterke sportsedan, terwijl het verbruik niet buitenproportioneel wordt. Het blokje loopt zelfs vrij soepel. Ook de A4 is niet foutloos qua techniek, maar de meeste gevallen zijn inmiddels aangpeakt. De aandrijving zorgt voor een andere rijbeleving. De versie met voorwielaandrijving is gewoon prima, met quattro heb je iets onoverwinnelijks. In alle omstandigheden kom je vlot weg. In het budget redelijk goed te vinden.

BMW 325i M-Sport (E90)

€ 11.995

2009

140.000 km

De BMW 325i M-Sport is een beetje de vedette in zijn klasse als het gaat om een nette sportieve premium sedan, toch? Nou, nee. Niet helemaal, maar dat lag meer aan de ijzersterke concurrentie dan aan de BMW zelf. Zeker ná de facelift droogde het model goed op. De zes-in-lijn is eigenlijk een drieliter en voelt erg geknepen aan. Dat komt omdat dat ook het geval is. Desondanks zijn de prestaties op papier ruimschoots voldoende. De E90 is verregaand betrouwbaar, maar kent wat kleine dingetjes. De meeste issues deden zich voor bij pre-facelift (LCI in BMW-taal) modellen. De M-Sport is lastiger te vinden en aanzienlijk duurder. Of de auto ‘het nodig’ heeft, moet je zelf uitmaken, maar ook zonder het sportpakket is het een prettig sturende sedan met een motor die fraaier loopt dan welke V6 dan ook. Onderdelen en onderhoud is heel erg goed te regelen bij de lokale garage, kiosk of slager.

Alfa Romeo 159 1750 TBi Ti (939)

€ 11.500

2009

125.000 km

Natuurlijk, we moeten de Alfa 159 even benoemen. Het is immers de AB-legende. Het is ook de juiste 159 om te kopen. Een vroege diesel met veel kilometers kan wat onderhoudskosten opleveren, maar een latere 1750 benzine is echt fijn. Het is eigenlijk de 159 hoe deze van het begin af aan had moeten zijn. Net even iets lichter, net even wat pittiger. Kwalitatief zijn ze ook een stuk degelijker. Het nadeel is dat er niet veel van verkocht zijn en de paar exemplaren die te koop staan, behoorlijk aan de prijs zijn. Met name de Ti-modellen zijn erg prijzig. Je kunt ook zelf aan de slag gaan, maar zo’n Ti is wel ‘af’ en origineel.

Volvo S60 2.0T R-Design

€ 11.950

2010

95.000 km

Dit is een van de meest sportieve auto’s die Volvo ooit gebouwd heeft. Desondanks valt het in dit overzicht wel mee. Je kan er een behoorlijk potje mee sturen (meer dan de huidige generatie), maar het is geen circuitmonster. Het zijn wel enorm fijne auto’s om dagelijks mee onderweg te zijn. Het is sowieso een sportieve premium sedan, want Volvo is hartstikke premium. In principe wil je een vijf- of zelfs zescilinder, maar deze 2.0T is echt alles wat je nodig hebt. Niet zo pittig als de TFSI uit de Audi, maar alsnog een prettig blok (dat prima te kietelen is). De betrouwbaarheid is op zich niet verkeerd, maar zo onverwoestbaar als de Volvo’s van weleer is deze generatie S60 niet.

Semi-yolo: Saab 9-3 Aero V6

€ 11.950

2008

150.000 km

We komen nu bij een ‘semi-yolo’ aan. De Saab 9-3 is namelijk al een beetje op leeftijd. Niet zozeer dit specifieke exemplaar, dan wel de basis van de auto. Qua wegligging is de auto auto duidelijk minder dan de Lexus. Sterker nog, het is de minst begaafde sportsedan in het rijtje. In een rechte lijn wil het overigens wel uitstekend. Een voordeel om naar zo’n Saab is te kijken is dat ze bijna allemaal van liefhebbers zijn. Ondanks het feit dat sommige meer dan 12 jaar oud waren, zitten er veel nette exemplaren tussen. Veel Saab Aero’s zijn zorgvuldig aangepast, om de fabrieksfoutjes eruit te halen zeg maar. Oh, en op de snelweg maakt zo’n Lexus geen schijn van kans. De zelfde motor is overigens ook in de modernere Opel Insignia leverbaar geweest. Die valt ook in het budget.

Yolo: Subaru Legacy 2.5 GT (BM)

€ 8.000 (Dld)

2010

65.000 km

Tsja, als je echt iets bijzonders wil, moet je sowieso over de grens kijken. Bovenstaande auto’s zijn natuurlijk niet echt een uitzondering op de weg. De Subaru Legacy is aanzienlijk zeldzamer, alhoewel geen raszuivere sportieve premium sedan. Deze generatie was weliswaar niet zo fraai als zijn voorganger, maar was wel voorzien van een mooier en completer interieur. Dit is een 2.5 GT, een uitvoering die wij niet in Nederland kregen. Deze was leverbaar in Japan (met 2.0) en de Verenigde Staten. Ze zijn er dus ook met het stuur aan de linkerkant! Het zijn niet zulke wendbare auto’s als de Impreza’s met dezelfde motor. Je hebt echter wel dat karaktervolle gebulder van de boxermotor. Qua betrouwbaarheid hoef je je ook geen zorgen te maken: deze Legacy’s gaan nog wel even mee. Onderdelen kan soms wel een beetje lastig zijn, maar met het internet kom je een heel eind tegenwoordig.

