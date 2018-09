Hier, het productiemodel van de Harley-Davidson Livewire

Durf jij erop te gaan zitten met je leren jasje aan en favoriete bandana op je hoofd?

Harley-Davidson is niet per se een merk dat synoniem staat voor innovatie. Af en toe komt het merk op de proppen met een bijzonder conceptje, maar zelfs dan komt het merk meestal niet helemaal los van haar roemruchte verleden. Het resultaat is doorgaans cyberpunkesque. We hebben hier gemixte gevoelens bij. Aan de ene kant zou het jammer zijn als je op een bepaald moment geen ‘échte Harley‘ meer kan kopen bij de dealer, net zoals het jammer is als de volgende 911 GT3 (rijtest) dadelijk niet meer atmosferisch is. Aan de andere kant geldt het oude adagium van Charles niet alleen voor levende organismes, maar ook voor voertuigen: adapt or die.

Harley Davidson hikt al behoorlijk lang tegen deze ommezwaai aan. In 2014 kwam het merk op de proppen met een prototype in de vorm van de LiveWire. Het heeft even geduurd, maar zo’n vier jaar later is het productiemodel eindelijk klaar. We berichtten al eerder over dit hoogstandje via onze groene dochter groen7, maar inmiddels hebben we wat extra hete foto’s van het nieuwe hog te pakken.

Wat valt op? Nou ja, het ontbreken van een V-twin en de daarop aangesloten stortkokers die pop-pop…pop-pop…pop-pop gaan natuurlijk. Verder zien we een behoorlijk strakke fiets met frisse kleurtjes als matte geel en oranje. Andere kleuren zullen vast ook leverbaar worden, maar het is duidelijk: Harley rijdt de toekomst tegemoet met dit levensdraadje.

Of de Livewire overigens daadwerkelijk de toekomst wordt van het merk, valt echter nog te bezien. Misschien is het slechts een verbindingsstukje tussen het oude Harley en het nieuwe, want het Amerikaanse merk droomt van een plethora aan kleine stadsflitsers op stroom in het gamma. Dat zou nog eens echt een switch van jewelste zijn. Ik zie het Satudarah van de toekomst al rollen door de binnenstad. Misschien even met zijn allen een Iced Cinnamon Dolce Latte domineren bij de Starbucks. Gezellig.