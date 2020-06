Bij ieder tankstation een laadpaal, is dat wel een goed idee?

Bij letterlijk ieder Duitse tankstation moet het in de toekomst mogelijk worden om je elektrische auto op te kunnen laden aan de laadpaal. Maar is dat wel zo’n goed idee?

Het is een van de grootste voordelen van een elektrische auto: als je slim plant, hoef je nooit te tanken. Je komt aan op je werk of op je huis, steekt de stekker in je elektrische auto en terwijl je werkt of thuiszit, is je auto aan het opladen. In theorie hoef je nooit meer om te rijden naar een tankstation, nooit meer in de rij te staan bij de kassa en je hoeft ook niet meer eerder van huis weg om te kunnen tanken.

Je komt alleen in de knel als je bestemming geen laadpunt heeft. Of als je bestemming verder weg is dan je Tesla Model 3 aan actieradius heeft. Dan zal je naar een openbaar laadpunt moeten, zoals bij een tankstation, of een parkeerplaats. In Nederland kan je er vaak wel eentje vinden, maar in andere landen is dit wat lastiger. In Duitsland, bijvoorbeeld, zijn er relatief gezien wat minder laadpalen te vinden. Dat wil Duitsland nu gaan oplossen, volgens Reuters moet ieder tankstation een laadpaal gaan krijgen. Maar is dit wel een goed idee, of slaat Duitsland hier een beetje de plank mee mis?

Laten we beginnen met de tankstations langs de snelweg. Want daarbij klinkt het nog tamelijk logisch. Deze locaties hebben vaak aardig wat ruimte, waardoor je meerdere laadpalen weg kan zetten en je als bestuurder ook wat van de buitenlucht kunt genieten.

Maar de tankstations in dorpen en steden? Die zijn vaak vrij compact gebouwd. Al helemaal de stations met maar twee of vier pompjes. Hoe moeten die straks een laadpunt weg gaan zetten? En wat als het maar één laadpunt betreft, die al bezet is? Dan heb je de hele reis gepland met die laadpunt in het achterhoofd, blijkt dit bij aankomst niet te kunnen. En actieradius om naar het volgende dorp te rijden, heb je ook niet. Of straks vormen er in dorpen ellenlange files, omdat er een rij aan Jaguar I-Pace’s bij de plaatselijke Shell moet zijn.

Daarnaast zijn tankstations niet per se ingericht op langdurig verblijf. Het idee is dat je er enkele minuten staat om dooie dino’s in je tank te stoppen. Misschien koop je een Snickers en zo’n groene boomverfrisser, maar daarna stap je toch snel in je bolide om weg te knallen. Wat moet je dan doen als je auto een halfuur staat te snelladen? Daarnaast: dit Duitse plan heeft het vooralsnog niet over snelladers. Wat als het van die trage dingen zijn, die uren doen over een beetje range? Dan lijkt de toegevoegde waarde al helemaal miniem te zijn.

Natuurlijk is een gebrek aan laadpalen een probleem, maar is het Duitse plan dat ieder tankstation een laadpaal moet hebben wel de juiste oplossing? Meer oplaadpunten bij je eindbestemming klinkt logischer, niet? Huidige EV’s hebben immers langer de tijd nodig dan ICE-auto’s om te ‘tanken’, waarom daar geen gebruik van maken? Dat je op parkeerplaatsen bij grote steden, hotels of bezienswaardigheden juist meer oplaadpunten plaatst. Niet bij tankstations op locaties waar je eigenlijk toch niet hoeft te zijn. Het omarmen van de voordelen van de elektrische auto, niet blijven vasthouden aan de technische belemmeringen van brandstofauto’s.

Wat denken jullie, zijn er inderdaad wat kanttekeningen te plaatsen bij dit Duitse plan, of slaat deze schrijver hier juist de plank mis? Laat het vooral weten in de reacties!

Foto: Drie Tesla’s bij Supercharger Oosterhout van @SLD87, via Autojunk.nl.