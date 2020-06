‘GP Spa-Francorchamps gaat echt een catastrofe zijn’

De commercieel directeur van de Spa Grand Prix heeft wat pittige woorden over de aanstaande F1-race, volgens hem gaat deze namelijk een catastrofe zijn.

Even leek het erop dat het feest dit jaar niet door zou gaan, maar eerder deze week was er eindelijk het verlossende nieuws: er gaan dit jaar Formule 1-races worden verreden. Niet op Zandvoort, maar dat wisten we helaas al. Onze zuiderburen hebben wat meer geluk, in het laatste weekend van augustus wordt namelijk de GP van België gereden. Al gaat dat niet per se de leukste race ooit zijn, zo claimt commercieel directeur Stijn de Boever bij de BNR Nationale Autoshow.

Sterker nog, tegenover Meindert en Wouter zegt hij dat de race op Spa een ‘catastrofe’ gaat zijn. Bij de race mag van de Waalse autoriteiten namelijk geen publiek zijn. “Dat betekent zonder de oranje velden, geen vips, geen tribunes… Ik kan op dit moment niet eens geloven hoe dat mogelijk gaat zijn”, aldus De Boever. Hij had gehoopt op twintigduizend bezoekers, maar de lokale overheid was onverbiddelijk. Vanwege het coronavirus mag en kan dat niet. Punt.

Vanwege dat virus heeft Spa overigens nog meer maatregelen moeten treffen. Zo is het aantal mensen dat op het circuit rond mag lopen, teruggeschroefd naar wat echt het minimale mogelijke is. Dit zijn alsnog zo’n tweeduizend mensen. Superduper rustig gaat het in het raceweekend van 28 tot 30 augustus dus ook niet zijn.

Deze teams zijn uiteraard volledig afgezonderd van elkaar. Sterker nog, zij worden twee keer per dag gecontroleerd. Ieder personeelslid! Dat verklaart ook meteen waarom de Nederlandse overheid moeite had om genoeg testen in te kopen: kennelijk hadden de Formule 1-teams dit allang gehamsterd. Naast het wc-papier, uiteraard.

Ook over het financiële plaatje spreekt De Boever. Zo hoeft Spa de jaarlijkse fee van ruim twintig miljoen euro dit jaar niet te betalen en betaalt de Formule 1 alle organisatiekosten. De Waalse regio hoeft dus niet te betalen voor de F1-race. Dit betekent natuurlijk niet dat Spa helemaal geen kosten heeft aan deze race: voor de 165.000 kaartjeshouders – waarvan zo’n 80.000 Nederlanders – moet het circuit een oplossing zoeken. Dat wil zeggen, deze fans kunnen óf volgend jaar naar de race, óf ze kunnen hun geld terugvragen. En dat geld moet ergens vandaan komen…

