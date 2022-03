Bij Louwman maken ze je Lamborghini weer fabrieksnieuw

Dat is nog eens goed nieuws voor Rick van Stipent. Je kunt tegenwoordig naar Louwman Exclusive als je je beschadigde Lamborghini weer fabrieksnieuw wil hebben!

Het was me het weekend wel voor Rick van Stipent. De sympathieke Brabander reed zijn Lamborhini Aventador aan barrels op de A28 en dat werd breed uitgemeten in de pers. En dan niet alleen door autogerelateerde media, maar door iedereen. Hij zat zelfs bij Jinek Humberto te vertellen dat hij niet te hard reed.

Het is natuurlijk ook wel een verhaal. Een jonge gast van 29, relatief bekend, selfmade miljonair en in het bezit van een autorestauratiebedrijf dat auto’s weer fabrieksnieuw maakt. En juist hij bezorgt zichzelf een hele grote klus. Want een grote klus is het, om die Lamborghini weer fabrieksnieuw te krijgen.

En als je dat al lukt, heb je nog steeds geen certificaat dat je Lamborghini door een officieel bedrijf is hersteld. Daarvoor moet Rick toch echt naar Louwman Exclusive.

Bij Louwman krijg je wel een certificaat

Het is een beetje mode bij Italiaanse luxemerken. Certificaten voor van alles en nog wat zijn heilig bij de aan- en verkoop van je auto. Zo ook bij Lamborghini. Maar gecertificeerd schadeherstel van je woeste stier kon je niet in Nederland krijgen, sterker, zelfs niet in de Benelux. Moest je voor naar Italië. Maar dat is verleden tijd.

Louwman Exclusive is met zijn schadepartner Bekkers door Lamborghini aangesteld als Certified Collision Center. Dit betekent dat je beschadigde Lambo dus volgens de exacte eisen van het moederbedrijf wordt hersteld. Om gecertificeerd schadehersteller van Lamborghini te worden, word je aan flink wat testen blootgesteld en die zijn allemaal zonder problemen doorstaan.

Beide bedrijven mogen zich daarom nu officieel schadehersteller noemen van het Italiaanse supercarmerk op drie gebieden: reparaties aan de aluminium en stalen structuur, lakreparatie en reparaties met koolstofvezel. Precies wat die Aventador van Rick nodig heeft.

Fabrieksnieuw met een papiertje

Kortom, ben jij van plan om met je veel te snelle Lamborghini Aventador met slechts 100 kilometer per uur (echt waar, niet harder hoor) de macht over het stuur te verliezen vanwege een bobbeltje in het wegdek en vervolgens ruim 300 meter rond te tollen en steeds de vangrail te raken en allerhande onderdelen te verliezen?

Dan kun je vanaf nu naar Utrecht om bij Louwman je Lamborghini weer schadevrij en fabrieksnieuw te krijgen. Met een officieel papiertje erbij! Scheelt toch een flinke slok op een borrel als je hem daarna weer wil verkopen.

Doe er je voordeel mee Rick!