Dit is de duurste camper van Marktplaats

Speciaal voor de mensen die zich graag een beetje onderscheiden, hebben wij de duurste camper van Marktplaats gevonden.

Als je je hoofd buiten het raam steekt en eens onderzoekend om je heen snuffelt, kun je constateren dat er al een mespuntje lente in de lucht zit. De lucht is blauw, de knoppen aan de bomen groeien en de krokusjes steken hun kleurige kopjes uit de donkere aarde. Tuurlijk gaat er komende week natte sneeuw vallen, maar daar hebben we het verder even niet over.

Als de lente eenmaal is aangebroken, weet je dat het volgende seizoen de zomer is. En zomer betekent… Juist ja, VAKANTIE!!1! Lekker weg! Sommigen gaan het liefst naar een all inclusive in Turkije, daar hoef je namelijk alleen ’s ochtends vroeg je bed uit om je handdoek op je strandbedje te leggen, maar verder hoef je er helemaal niks.

Anderen gaan het liefst naar een appartementje in de bergen en anderen kiezen voor een huisje aan het strand aan de Spaanse Costa. Dat laatste kan ik aanraden overigens, maar dat geheel terzijde. Maar dan zijn er ook mensen die het liefst naar de camping gaan en voor hen hebben we iets leuks gevonden.

De duurste camper van Marktplaats

Inderdaad, de titel van dit stuk verraadde het al, wij hebben de duurste camper van Marktplaats gevonden. Voor de kampeerder die het liefst niet opgevouwen in zijn Kip Caravan zit, maar een beetje ruimte wil. En belangrijker, voor de kampeerder die ook zijn eigen auto mee wil naar de camping.

Want dat kan in deze camper. Er zit een garage in. Het is natuurlijk niet voor niets de duurste van Marktplaats. Maar daar houdt het niet mee op, er zit namelijk voor 120.000 euro aan extra’s op deze Morelo. Kijk, daar moet je zelfs bij Audi je best voor doen!

Dikke omgebouwde Mercedes

Deze camper is er natuurlijk niet een op basis van een Fiat Ducato ofzo, nee, hiervoor is een Mercedes gebruikt. Een vrachtwagen met de naam Atego welteverstaan. Daarin zit een 7 liter V6 diesel met 299 pk en veel meer koppel. Is ook wel nodig, want deze camper heeft een leeggewicht van 10.000 kilo. Daar kan nog 5000 kilo lading bij én hij kan 3500 kilo trekken.

Verder is de duurste camper van Marktplaats volledig ingericht met twee tweepersoonsbedden, een keuken, een badkamer en je eigen wc. Dus niet met het krantje onder de arm naar de gemeenschappelijke plee. Da’s best 5 ton waard, toch?

Ja, 5 ton. Zoveel kost hij. Om precies te zijn € 503.136,00. Is veel geld. Je kunt er ook een volledig ingerichte paardenboerderij met een perceel van 15.230 m² in Vledderveen voor kopen, maar daar kun je niet mee op vakantie. Ik bedoel maar. Makkelijke keuze toch?

Dus, zie jij jezelf wel op je troon zitten als de koning van de camping, bekijk dan de advertentie op Marktplaats en sla je slag.

Fijne vakantie alvast!