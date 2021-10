“Bij sommige F1 coureurs verdampt het talent”

Een man die het weten kan meent dat bij sommige F1 coureurs het talent gewoon verdampt.

Het is een bijzonder F1 seizoen. Niet alleen omdat onze held Max Verstappen voor het eerst echt kan strijden om de titel, of omdat we al vier teams hebben zien winnen dit jaar. Meer dan in andere jaren, zien we ook dat sommige coureurs het lastig hebben ten opzichte van hun teamgenoten. In de afgelopen circa twintig jaar waren we gewend dat de auto min of meer de snelheid dicteerde.

Verschillen tussen teamgenoten bedroegen vaak hooguit vier of vijf tienden per rondje. In de jaren ’80 en jaren ’90 lag dat nog heel anders. Zo was Senna in Monaco ooit bijna anderhalve(!) seconde sneller dan teamgenoot Prost in de kwalificatie. En die laatste was toch ook niet bepaald een koekenbakker…

Dit jaar zien we echter bij meerdere teams grote verschillen tussen de twee rijders in de kwalificaties. Bij Alpine is het daarbij opvallend dat het soms Alonso en soms Ocon is die helemaal niet uit de verf komt. Maar met name bij Red Bull en bij McLaren zijn de verhoudingen eenzijdiger. Ricciardo en Perez, toch beiden ervaren coureurs met een goede reputatie, vinden de snelheid maar niet in hun bolides die hun teamgenoten wel vinden.

In het geval van Perez vinden we het allemaal haast normaal. Onze held Max vermorzelt vanuit ons Oranje gebrilde perspectief namelijk iedereen die men naast hem zou zetten. Maar bij Ricciardo is de malaise nog pijnlijker. Lando Norris werd immers in zijn eerste twee jaar toch redelijk onder de duim gehouden door Carlos Sainz. De twee waren aan elkaar gewaagd, maar Sainz had uiteindelijk toch twee keer net een streepje voor aan het eind van de rit.

Wat zegt dat over de kwaliteiten van de honingdas, die zich toch altijd goed heeft kunnen meten met teamgenoten als Vergne, Vettel, Verstappen en Hülkenberg? Drievoudig Grand Prix winnaar Johnny Herbert vreest voor het ergste. De Brit die zelf ooit hard crashte in de F3000 en daarna volgens velen nooit meer zijn topniveau haalde, denkt dat Ricciardo’s talent misschien wel verdampt is. Bij Motorsport Magazine laat hij optekenen:

Daniel has been a shocker. We never expected him to struggle so much. I can empathise with him and it’s terrible, especially when it’s been so long and you still haven’t found the answer. Still, we know how good he is and he knows it too. I’ve heard Daniel’s problems are brake-related, but it’s also down to aerodynamics. If it’s already causing us headaches, think what it’s like for him. But what’s happened? He’s not too old, he hasn’t had a bad crash. There have been plenty of drivers for whom it [ talent] just evaporated. Johnny Herbert, had zelf wel een harde crash in F3000

Waarvan akte. De gedachtengang is dat Ricciardo niet goed overweg kan met de McLaren omdat de honingdas insturen en afremmen voor een bocht het liefst een beetje combineert, de grip voelt en dan op gevoel weer op het gas gaat. De McLaren MCL35M vereist kennelijk een andere ‘nette’ stijl, waarbij je eerst afremt, dan de bocht trotseert en daarna bruusk weer op het gas kan. Norris kan met name dat laaste naar verluidt goed controleren, terwijl Ricciardo daar niet in slaagt.

Met het grootste deel van het jaar achter de rug, had je van een echte topperrrrrrr echter wellicht verwacht dat er inmiddels verbetering merkbaar zou zijn. In Turkije kwam RIC echter niet verder dan P16 in de kwalificatie en P13 in de race. Teammaat Norris daarentegen wist P8 respectievelijk P7 te bemachtigen. Het onderstreept dat DR3’s problemen ondanks de fraaie zege op de aparte baan van Monza nog niet voorbij zijn.

Wat denk jij, komt de goedlachse Ozzie er volgend jaar weer bovenop met de nieuwe McLaren? Of is de 32-jarige nu al rijp voor een vroeg pensioen? En welke coureurs ken je nog meer die het opeens ‘kwijt waren’? Laat het weten, in de comments!