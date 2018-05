Bijen doen hun taak, vallen BMW 2-serie met FWD aan

Puik werk, jongens.

Naar verluidt hebben bijen het tegenwoordig zwaar. Dankzij allerlei chemische goedjes die wij mensen gebruiken om gewassen te beschermen tegen geleedpotig gespuis, is het aantal bijen wereldwijd fors gedaald. ‘Lekker belangrijk’, zal je wellicht denken. Immers kauwen echte mannen op bijen. Maar het blijkt dat de zoemende beestjes essentieel zijn voor de voedselketen en het bevruchten van planten en dergelijke. Dus moeten we bijen beschermen en zijn er onlangs wat wetten gemaakt om dit te bewerkstelligen.

De bijen zijn ons duidelijk dankbaar en willen die dankbaarheid ook graag uiten door iets terug te doen voor ons. Net over de grens in BelgiĆ« hebben ze namelijk een nep-BMW aangevallen. Je weet wel, zo’n hoog exemplaar met voorwielaandrijving. Een Kia Carens met een BMW-badge. Mazda mag dan het merk van de Zoom Zoom zijn, maar de Bimmer zoemde er lustig op los. Of de bijen in kwestie werknemers van Porsche zijn wordt op dit moment nog uitgezocht. Dat zou nog weleens voor een relletje kunnen zorgen in de Duitse auto industrie.

De lokale brandweer stak uiteraard geen angel poot uit om de BMW te redden van de bijen. Als het nou een M3 was geweest hadden ze er misschien nog over nagedacht, maar zo’n 2-serie Active Tourer laat je gewoon creperen, dat spreekt.

Vervelende wespen komen wij verdelgen. Maar deze ongevaarlijke beschermde bijen zijn een klus voor imkers: https://t.co/fWhHsWX8Cb — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) May 29, 2018

Uiteindelijk werd toch de hulp van een imker ingeroepen om de zespotige zoemers vriendelijk te verzoeken om de auto verder met rust te laten. De koningin werd in een doos gestopt en de rest van het volk volgde. De 2-serie heeft na het incident contact met ons gezocht en erop aangedrongen dat we nimmer meer het woord honingdas gebruiken om Daniel Ricciardo aan te duiden.

Dat was even schrikken vanmorgen aan de Eyendijkstraat. Ter hoogte van de school streek een zwerm bijen neer op een geparkeerde wagen. De beestjes waren niet hongerig en dus was er geen gevaar. Een imker kon de koningin in een doos stoppen en zo de zwerm vangen. #Deurne pic.twitter.com/qlmTyh93vE — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) May 29, 2018

Dank Camiel voor de tip!

Image-Credit: Politie Antwerpen via Twitter