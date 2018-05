Renault heeft goed nieuws en slecht nieuws voor Red Bull

Man man man...

Puik nieuws voor Red Bull en de andere renstallen die met Renault-motoren rijden: de reeds beloofde motorupdate in Canada komt er daadwerkelijk! Minder puik nieuws: Renault acht het verstandig dat niet alle teams de update ook meteen gebruiken. En dat op een circuit waar pure power erg bepalend is.

Een en ander heeft uiteraard te maken dat de coureurs gridstraffen te wachten staan als ze teveel motoronderdelen gebruiken. Het extra vermogen dat de update met zich meebrengt zou daar weleens niet tegen op kunnen wegen, zo suggereert Renault’s motorsport schef Cyril Abiteboul. Met name Red Bull zou in zijn ogen moeten overwegen de motor niet meteen in Canada te introduceren:

I think we have six engines available, subject to the last event on procurement in the supply chain. That’s the plan, but not sure it’s actually the best to introduce it in all six cars, in particular Red Bull. We need to look into that. We always work in partnership with teams, trying to do the best for the overall season result. It’s a small gain in power, although we know we won’t be the only one bringing an engine upgrade. It’s mainly in the ICE that we can expect more power. This has to be the focus, and it will be the focus for all of this year, and maybe next year.