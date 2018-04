3 miljoen(!) Porsche-medewerkers maken smakelijk nieuwtje

Maar wat?

De vraag echoot door de redactie… “maar wat…?” Wel, dat is vrij simpel: honing. De Volkswagen Group is niet onbekend met het maken van voedselproducten, en in het licht van de steeds harder dalende bijenbevolking heeft Porsche het op zich genomen de wereld een beetje mooier te maken. De Duitse sportwagen-en-nu-ook-honingfabrikant startte vorig jaar met deze merkwaardige onderneming en zet het plan dit jaar keihard door.

De bijenboerderij staat onder de rook van de fabriek in Leipzig, op het off-road gedeelte van het terrein. Het grondgebied is in totaal 132 hectare groot en is het thuisoord voor liefst drie miljoen Porsche-‘medewerkers’. Het gebied is daarnaast de plaats waar talloze diersoorten, waaronder wilde paarden en oerossen, zichzelf mogen vermaken.

Het project bleek al gauw aan te slaan. De eerste oogst, te danken aan 1,5 miljoen bijen, leverde vorig jaar 400 kg aan honing op. Deze werd vervolgens binnen een mum van tijd uitverkocht. Om aan de vraag te voldoen verdubbelt Porsche dit jaar het aantal bijen. Naar verwachting zal er om en nabij de 1.000 kg aan bijenhoning geproduceerd worden, onder de naam Turbienchen*. De honing zal deze zomer te koop zijn in Porsche’s klantencentrum.

*Het woord is een samenvoeging van turbine en de Duitse term voor ‘kleine bij’.