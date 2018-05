Welke Lamborghini van het witte doek is je favoriet?

Die Miura, uiteraard!

Sommige films zijn eigenlijk alleen maar goed omdat er ofwel een onvergetelijke autoscène in zit, of omdat de film simpelweg volgepropt is met haarfijne bolides. Lamborghini heeft als levenslang producent van sportwagens (goed, ook tractoren) eigenlijk alleen maar prachtige auto’s te tonen op het witte scherm. Deze week hebben de Italianen een aantal parels verzameld in hun eigen museum, in Sant’Agata Bolognese.

De tentoonstelling, genaamd “Film Emotions – Lamborghini and the World of Cinema“, is gisteren geopend door Stefano Domenicali en bestaat uit enkele historische filmauto’s. De tentoonstelling is zo gemaakt dat deze de Walk of Fame in Hollywood nabootst.

Wie de tentoonstelling bezoekt, zal een aantal fraaie Lamborghini’s tegenkomen die de afgelopen decennia op het witte doek te zien waren. Zo staan er de Lamborghini’s Aventador en Murcielago LP-640, die in de Batman films te zien waren. In beide gevallen zat Christian Bale achter het stuur van de stieren. De relatief nieuwe Lamborghini’s worden vergezeld door de Huracan die in Doctor Strange te zien was, waarin Benedict Cumberbatch ermee reed. Daarnaast is er nog een Gallardo Super Trofeo te zien, die in de Italiaanse autosportfilm Veloce come il Vento te zien was.

Wat betreft de klassiekers herkennen we o.a. de Miura P400 uit de originele Italian Job, evenals de 350GT uit Bar Sport. Daarnaast herkennen we de groene Countach uit The Cannonball Run en de Jalpa die Sylvester Stallone in Rocky IV bestuurde.

De tentoonstelling is tot en met 31 oktober van dit jaar te bekijken in het Lamborghini Museum.