Bijna 100.000 euro voor een gewone Giulia met kleurtjes

Heb je wel een uniek exemplaar in handen.

De Alfa Romeo Giulia is een absoluut pareltje qua uiterlijk. Het model is er vanaf zo’n 40 mille en het topmodel, de Quadrifoglio (rijtest), kost bijna 110.000 euro. Op Autotrader staat momenteel een kleurrijke Giulia voor 99.999 dollar (ruim 89.000 euro) te koop. Hier zit natuurlijk een verhaal achter.

De Italiaan is geverfd door artiest Elliott Webb voor een speciaal event genaamd One Artist – One Car – One Night. Met dit evenement werd aandacht gevraagd voor The Fisher House Charleston. Dit is een speciale accommodatie voor Amerikaanse veteranen die medische hulp krijgen in het nabijgelegen Ralph H. Johnson VA Medical Center in Charleston, South Carolina. Via deze weg kunnen veteranen en familie toch samen zijn als ze niet in het buurt van het medisch centrum wonen.

De Giulia in kwestie heeft de bekende tweeliter motor met 280 pk en 415 Nm onder de kap. De sedan is hagelnieuw en heeft slechts 55 mijl op de teller staan. De auto werd geschonken door Alfa Romeo Noord-Amerika. Hoe Webb losging op de sedan werd uitbundig vastgelegd op de gevoelige plaat. Plaatjes kieken doe je in de gallery.

Fotocredit: Elysian Magazine via Facebook