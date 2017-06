Deze Renault Clio RS Trophy is een Franse winnaar

De hot hatch die alle andere hot hatches overbodig maakt.

Hot hatches bouwen dat kan je wel overlaten aan de Fransen. In het verleden kwamen uit La Douce France bijvoorbeeld bommetjes als de Renault-5 Turbo, de Peugeot 205 Turbo 16, de Renault Clio V6, de Citroën Saxo VTS, de Renault Clio Williams, de Peugeot 205 GTi, de Peugeot 106 Rallye en ga zo maar door. Als autoliefhebber kan je niet anders dan fan zijn van deze compacte scheurijzers op basis van bourgeoise modellen.

Ook de Renault Clio Renault Sport 182 Trophy past in het bovenstaande rijtje met sterke nummers. De auto baseert op de ook al niet malse Clio 182 Cup. Op zich is dat al een diamantje, maar de magiërs van Renault Sport zijn nog even doorgegaan met het fijnslijpen. De ‘Speedline’ velgen zijn nog lichter en de Recaro’s ondersteunen je derrière nog beter. Pièce(s) de résistance zijn echter de aparte dempers. Ze zijn afkomstig van Sachs en kosten maar liefst het tienvoudige van de dempers onder de gewone Clio 182. Ze maken de auto sportiever én comfortabeler.

Dat de aanpassingen puik waren bleek al snel na de introductie van de auto. Kwaliteitspublicatie EVO nam de Clio mee naar hun Car of the Year feestje, waar de modale hatch het opnam tegen alle dure kanonnen die in dezelfde periode op de markt verschenen. De Trophy sloeg bepaald geen modderfiguur en eindigde zelfs als derde, achter de nieuwe Porsche Carrera S en de Lotus Exige S2. Boerderij-held en voormalig EVO-journo Harry Metcalfe was zó onder de indruk van de auto dat hij besloot de Clio definitief in zijn eigen garage te parkeren.

Datzelfde zou iedereen op de redactie ook wel willen doen. Vooral @casperh en @willeme strijden om de trofee voor de persoon die het meeste houdt van de snelle Fransoos. Het slechte nieuws is dat het model nooit echt goedkoop is geworden en inmiddels alweer stijgt in waarde. Dit rode exemplaar met ruim 70.000 kilometers achter de rug moet bijvoorbeeld 21.950 Euro kosten. Volgens @willeme kan je wat goedkoper uit zijn als je in het buitenland shopt. Maar soit, hoeveel zou jij neertellen voor de petite voiture puissante?



