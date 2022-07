Neem gewoon je eigen trein mee naar de Grand Prix van Zandvoort

Als ze van de Grand Prix van Zandvoort willen dat we met de trein komen, dan doen we dat gewoon. Maar wel met onze eigen trein!

Een paar dagen geleden schreven we al over de aanstaande editie van de Grand Prix van Zandvoort. Collega @rubenpriest noemde het evenement toen ‘de Lewis Hamilton onder de circuits’ en dat had een meerdere redenen.

De grootste reden was toch wel het milieuvriendelijke karakter dat deze autorace moet krijgen. Sterker, in 2030 moet de Grand Prix van Zandvoort helemaal CO2-neutraal zijn. Ja, echt. Een CO2-neutrale autorace… Een van de manieren om dat te bereiken, is nu al te verbieden dat de toeschouwers met de auto mogen komen.

Bezoekers Grand Prix van Zandvoort moeten met de trein

Als je de Grand Prix wil bezoeken, dan moet je dus maar komen fietsen, lopen of met de trein. Als je Van Oranje van je achternaam heet, mag je overigens ook met de helikopter, maar voor ons normale stervelingen geldt dat niet. Nogmaals, je mag niet met de auto naar de autorace komen.

Tja, leuk is anders voor de verstokte autoliefhebber, maar het is niet anders. Maar Autoblog zou Autoblog niet zijn als we niet met een oplossing waren gekomen. Kom gewoon met je eigen trein naar de Grand Prix van Zandvoort. Wij hebben er namelijk een voor je gevonden! Gewoon op Marktplaats!

Deze trein heeft geen spoorweg nodig

Een eigen trein is sowieso goed om te hebben, vraag maar aan die eerder genoemde familie Van Oranje. Het enige nadeel aan die dingen is dat je altijd vastzit aan de spoorrails en de stations. Nou, niet met de trein die wij voor je hebben gevonden.

Da’s namelijk een trein met rubberbanden en een stuur. Daarmee rij je dus wél gewoon Zandvoort binnen en als je een beetje handig bent kom je ook helemaal tot op het circuit. En nog een leuk detail, je kunt er met 40 man in!

Koop deze trein op Marktplaats

Je had het misschien al door, de trein waar we het over hebben is een zogenaamde toeristentrein die bijvoorbeeld door de straten van vakantieplaatsen rijdt. Oftewel, een ‘locomotief’ en daarachter twee wagons waarin je wat mensen kwijt kunt.

De locomotief van deze trein was in een vorig leven een Nissan Patrol, dus met twee wagonnetjes trekken heeft hij geen moeite. Bovendien kun je vanuit je Patrollocomotief met de passagiers praten, want er zit een intercomsysteem in.

Altijd handig om de Hollandse Max-fan nog even wat fatsoen bij te brengen vooraf. “Geen schunnige liedjes over piemels zingen naar vrouwen, niet tegen de helikopter van Willy pissen en niet te veel zuipen”. Zulke dingen dus.

Al dit moois is zoals gezegd dus te krijgen via Marktplaats en kost 17.950 euro. Gedeeld door de 40 man die met je meerijden, is dat 448,75 de neus, als je hem samen koopt.

Is niet duur voor een eigen trein, dacht ik zo. En mooier nog, je kunt het hele weekend heen en weer rijden tussen het circuit van Zandvoort en de stations om mensen tegen betaling naar de Grand Prix te brengen! Ik zou zeggen, waan je de koning met je eigen donkerblauwe trein en maak óók gebruik van een maas in de wet. Net als hij!

Alleen zorg ervoor dat jouw trein dan géén vertraging heeft, goed?