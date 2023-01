Zo gaat Suzuki de Jimny alsnog houdbaar houden

Er is iets leuks te zien wanneer Suzuki hun elektrische strategie deelt: de toekomst van de Suzuki Jimny!

Wij houden niet van afbranden om het afbranden, maar Suzuki zouden we willen adviseren om even een beetje haast te maken. Naast een rits hybrides, gerebadgede Toyota plug-in hybrides en de Jimny, heeft Suzuki niet iets waarvan wij denken dat de toekomst erin te vinden is. Geen EV’s, bijvoorbeeld. Gelukkig is het niet omdat Suzuki ligt te slapen, tenminste, we kregen recent te zien dat Suzuki bezig is met een EV.

Suzuki gaat elektrisch

Maar goed, gaat één EV Suzuki redden? Waarschijnlijk niet. En om afbranden wederom te voorkomen, ook dat lijkt Suzuki door te hebben. Het merk deelt nu hun aankomende strategie en daar horen niet minder dan vijf elektrische modellen bij, die al vanaf 2024 tot en met 2030 voor de Europese markt gepresenteerd moeten worden. Inclusief een silhouet van de modellen in kwestie.

Daar zien we de Suzuki EVX, die dus al in concept-vorm gepresenteerd is. Ook zien we nog twee andere crossover-achtige modellen, eentje lijkt bijvoorbeeld op de huidige S-Cross of Vitara. De andere twee zijn wel opvallend. Eentje lijkt namelijk een elektrische Wagon R+ te worden, een opvallende revival aangezien die auto hier sinds halverwege de jaren ’00 niet meer geleverd wordt. De andere worden we blij van.

Suzuki Jimny EV

Dat is namelijk het silhouet van de Suzuki Jimny die als EV aangeboden zou worden! Daarmee zou de kekke crossover nog even door kunnen leven. Eigenlijk is het best een perfecte auto om als EV uit te brengen: hij is hier bijvoorbeeld duur omdat ‘ie relatief vervuilend is. Met een leuke EV-subsidie zou het aantrekkelijk worden. Bovendien is het vooral de styling en de offroad-capaciteit die de auto leuk maakt, wat met elektrische motoren ook zeker voor de bakker kan komen.

Er is nog niks bevestigd, maar het EV silhouet op deze planning lijkt niet voor niks op een Suzuki Jimny. Wij zeggen: laat maar komen.