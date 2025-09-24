Bijna 300.000 mínder snelheidsboetes uitgedeeld deze zomer

Verkeersboetes zijn duurder geworden, dus ja, dan hoeven er minder boetes uitgeschreven te worden. Of werkt het zo niet…?
Je zou misschien verwachten dat er steeds meer verkeersboetes worden uitgedeeld, of dit aantal het in ieder geval op hetzelfde niveau blijft. Maar nee, er is juist sprake van een dalende lijn. Dat blijkt ook weer uit de nieuwste cijfers, die het CJIB vandaag wereldkundig maakt.
In het afgelopen kwar… pardon… tertiaal zijn er 2.653.358 verkeersboetes uitgedeeld. We hebben het over de periode van mei tot en met augustus. Dit is een daling van 248.303 boetes ten opzichte van vorig jaar. Wat ook al minder was dan het jaar daarvoor.
De daling zit ‘m vooral in de snelheidsboetes. Daarvan zijn er 291.000 minder uitgeschreven de afgelopen maanden. Dat kan twee dingen betekenen. Óf mensen rijden minder vaak te hard, óf er wordt minder gecontroleerd. Een combinatie kan natuurlijk ook, maar waarschijnlijk komt het vooral omdat er minder flitspalen actief waren.
Een aantal andere verkeersboetes zijn juist wel toegenomen. Het aantal boetes voor telefoon in de hand is bijvoorbeeld gestegen van 56.494 naar 79.329. Logisch, want daar wordt steeds meer op gecontroleerd, met Monocams en focusflitsers. Ook zijn er meer boetes uitgedeeld voor rijden zonder gordel (13.943 stuks).
Dat hangt weer samen met het aantal staande houdingen. Dat is toegenomen van 149.415 naar 194.937. Het is dus niet zo dat de politie de hele zomer op hun reet heeft gezeten. Integendeel.
Bron: CJIB
Foto: Bugatti Chiron, gespot door @ecnerualcars
Reacties
Joris24 zegt
Er was een probleempje met een hack bij het OM toch? Daardoor konden ze filtspalen en trajectcontroles niet op afstand inschakelen, politie wilde niet bekend maken om welke palen en controles het ging en hoe lang het nog ging duren. Wellicht toch grotere impact dan gedacht omdat men het geheim houdt.
Aangezien de meeste flitspalen en trajectcontroles maar beperkt bijdragen aan de verkeersveiligheid is het niet zo heel erg, maar voor de schatkist is het iets minder fijn.
nicolasr zegt
Gelukkig kan ik mijn mijn boete het hele begrotingsgat in 1 klap dichten…
PunicaOase zegt
EV’s rijden op de snelweg wat rustiger valt me op.. wellicht begint dat ook langzaam mee te tellen..?