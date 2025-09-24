Bijna 300.000 mínder snelheidsboetes uitgedeeld deze zomer

Verkeersboetes zijn duurder geworden, dus ja, dan hoeven er minder boetes uitgeschreven te worden. Of werkt het zo niet…?

Je zou misschien verwachten dat er steeds meer verkeersboetes worden uitgedeeld, of dit aantal het in ieder geval op hetzelfde niveau blijft. Maar nee, er is juist sprake van een dalende lijn. Dat blijkt ook weer uit de nieuwste cijfers, die het CJIB vandaag wereldkundig maakt.

In het afgelopen kwar… pardon… tertiaal zijn er 2.653.358 verkeersboetes uitgedeeld. We hebben het over de periode van mei tot en met augustus. Dit is een daling van 248.303 boetes ten opzichte van vorig jaar. Wat ook al minder was dan het jaar daarvoor.

De daling zit ‘m vooral in de snelheidsboetes. Daarvan zijn er 291.000 minder uitgeschreven de afgelopen maanden. Dat kan twee dingen betekenen. Óf mensen rijden minder vaak te hard, óf er wordt minder gecontroleerd. Een combinatie kan natuurlijk ook, maar waarschijnlijk komt het vooral omdat er minder flitspalen actief waren.

Een aantal andere verkeersboetes zijn juist wel toegenomen. Het aantal boetes voor telefoon in de hand is bijvoorbeeld gestegen van 56.494 naar 79.329. Logisch, want daar wordt steeds meer op gecontroleerd, met Monocams en focusflitsers. Ook zijn er meer boetes uitgedeeld voor rijden zonder gordel (13.943 stuks).

Dat hangt weer samen met het aantal staande houdingen. Dat is toegenomen van 149.415 naar 194.937. Het is dus niet zo dat de politie de hele zomer op hun reet heeft gezeten. Integendeel.

Bron: CJIB

Foto: Bugatti Chiron, gespot door @ecnerualcars