1.000+ peperdure boetes uitgedeeld bij wegwerkzaamheden N-weg

Een boete voor te hoge snelheid doet al pijn, maar bij wegwerkzaamheden doet het dubbel pijn.

Als er iets is waar je een gigantische bak chagrijn van krijgt, dan is het wel een dikke boete op de mat. En dat is precies waar 1088 automobilisten op de N282 bij Rijen binnenkort mee worden verblijd. De verkeerspolitie hield daar een grote snelheidscontrole in verband met wegwerkzaamheden en jawel: het was weer kassa.

Ondanks de zichtbare borden en een limiet van 50 km/u trapten velen toch wat te enthousiast het rechterpedaal in. Tja, en als je dat doet terwijl er wegwerkers aan het zwoegen zijn, dan ga je een extra pijnlijk prentje tegemoet. Flitsen in een zone waar wegwerkzaamheden plaatsvinden betekent een 30 procent hogere boete. Au. Hoe harder je rijdt, hoe pijnlijker het effect van die 30 procent.

Boetes bij wegwerkzaamheden: extra pittig

Het komt vaker voor dat automobilisten snelheidsverlagingen bij wegwerkzaamheden aan hun laars lappen. Als ze dan staan te controleren op de snelheid ben je de sjaak. Iemand die bijvoorbeeld geflitst is met 60 km/u kan een prent van 82 euro verwachten. Geflitst met 70 km/u? 243 euro!

De eerste dag was meteen raak: 680 automobilisten reden te hard, terwijl er 5.871 voertuigen werden gecheckt. Op dag twee werden 508 van de 5100 passanten op de bon geslingerd. Er zat een knaller van jewelste tussen. Een automobilist kreeg het voor elkaar om 122 km/u te rijden in de 50-zone. MET WEGWERKZAAMHEDEN.

Deze bestuurder kan niet alleen een peperdure boete verwachten, maar zal ook op het matje worden geroepen. Het Openbaar Ministerie mag namelijk de hoogte van de boete bepalen. In totaal werden 1.088 boetes uitgedeeld.

De verkeerspolitie benadrukt dat deze controles er niet voor de lol zijn, maar puur om te zorgen dat de wegwerkers heelhuids thuis komen. Dus misschien toch maar even dat gaspedaal met wat meer liefde behandelen? (via AD)

Foto: flexflitser ter illustratie