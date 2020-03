Bijna 700 pk voor deze Rolls-Royce Cullinan

Als het écht extreem mag moet je SPOFEC bellen voor deze Rolls-Royce Cullinan.

Stel. De hoogtijdagen van MTV Cribs zouden in 2020 zijn. Dan had je deze Rolls-Royce Cullinan honderd procent gezien in de afleveringen. Alles aan deze Roller roept rapper of voetballer. De bijzonder (smakeloze) creatie is van Duitse komaf.

Tuner SPOFEC heeft deze Rolls-Royce Cullinan zo gemaakt. SPOCEF is een tuner die valt onder de NOVITEC Group. Het bedrijf richt zich met name op de auto’s van het luxe Britse automerk. Getuige ook deze smaak gevoelige Cullinan.

De Cullinan is 40 mm verlaagd en staat op imposante 24-inch wielen van Vossen. Naast de bodykit, is ook de 6.7-liter grote geblazen V12 onder de motorkap flink aangepakt. Het blok is goed voor maar liefst 685 pk en 1.010 Nm koppel. Een stijging van 114 pk en 160 Nm koppel in vergelijking met het originele product.

Door deze tuning sprint het gevaarte in 4,9 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. Dit alles moet prima ten oren komen middels een nieuw uitlaatsysteem. U ziet het goed. Deze Cullinan is alles waar het Britse merk niet voor staat.

Het interieur van deze Cullinan is geheel naar eigen smaak aan te passen. Er is keuze uit meerdere soorten leder of alcantara. De nieuwe SPOFEC Rolls-Royce Cullinan is extreem in alle opzichten.