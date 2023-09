Enorme nieuwe voorraad lithium moet zorgen voor goedkopere EV’s

Elektrisch rijden kunnen we dus wel allemaal straks, dankzij enorm veel lithium. Als die indianen niet dwars blijven liggen.

Het is op zich wel grappig om te oren hoe de mens altijd zijn best doet om vooruitgang te voorkomen. Toen de gordel verplicht werd, werd dat gezien als betutteling en inbreuk op je privacy. Toen we niet meer mochten roken op de werkplek, was de wereld te klein: hoe durven ze je eigen keuzes te beïnvloeden! Toen we niet meer mochten roken in cafés, vonden we dat ook verschrikkelijk. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en ziet niemand meer een gezonde reden om terug te gaan naar de oude status quo.

Nu de elektrische auto zich aandient zijn er ook allerlei redenen om het juist níet te doen. Alsof een brugklasser zich verzet tegen lichamelijk onderwijs, huiswerk en het opruimen van zijn kamer. Dan doen ze vaak meer moeite om iets niet te doen dan de moeite die het kost om het wél te doen.

Heel erg veel lithium

Vanuit de anti-EV hoek worden er natuurlijk ook de nodige redenen genoemd om maar op dinosap te kunnen blijven rijden. Eentje ervan betreft de accu’s. Daar is heel erg veel mis mee. Ze zijn te zwaar (klopt), te groot (klopt ook) en de actieradius is te klein (vaak wel). Gelukkig maakt de techniek grote stappen. Een ander veelgehoord argument is dat lithium slecht verkrijgbaar is en Afrikaanse kindertjes dat met hun blote handen moeten delven.

En daar is nu juist een meevallertje! Er is namelijk wat lithium gevonden in een vulkaan op de grens van Nevada en Oregon, twee staten van de Verenigde Staten van Amerika. In deze vulkaan zit naar schatting voor zo’n 20 tot 40 miljoen ton lithium in. Deze krater vormde zich zon 16 miljoen jaar geleden. Daarmee is de vulkaan aanzienlijk jonger dan alle dinosauriërs. Het is dus niet dat we aardse reserves in bijzondere materialen verspillen (ahum).

Meer dan wat Bolivia heeft

20 tot 40 miljoen ton aan lithium is aanzienlijk meer dan op de zoutvlaktes in Bolivia. Men ging er vanuit dat dat de grootste verzameling lithium op een plek was, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.

Is het dan allemaal hosanna? Welnee! Want de Indiaanse gemeenschap heeft de grond namelijk heilig verklaard door de Paiute-stam. Niet omdat ze heel erg graag in een V8 blijven rondrijden, maar omdat er ooit een belangrijke veldslag is geweest.

Kan de dynamiek veranderen

De hoeveelheid is echter dermate veel, dat het laatste er (zeer) zeker nog niet over gezegd is. Volgens Anouk Borst, geoloog aan de KU Leuven, dat het de dynamiek kan veranderen op het gebied van prijs, aanbod en zelfs geopolitiek.

Kortom, alle problemen zijn straks dus de wereld uit. Iedereen kan betaalbaar elektrisch autorijden, roken vinden we vies en we doen de gordel altijd om. Gelukkig mag je zelf nog vuurwerk afsteken als je onverstandige keuzes wil maken.

Of de vulkaan toevallig ook het geheime hoofdkwartier is van de boosaardige emperium van Elon Musk is niet bekend, maar licht wel voor de hand.

