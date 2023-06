Ga niet naar deze landen op vakantie als je wil blijven leven!

Er zijn landen waar ze er van alles aan doen om jou niet in leven te laten. En dan bedoelen we vooral in het verkeer.

Aaaaaaah, het is weer bijna juli. Dat betekent de boel in Nederland lekker de boel laten en -al dan niet met de caravan– de grenzen over. Genieten van een welverdiende vakantie in een ver en warm land. Wat kan er misgaan, zou je denken?

Nou, in veel landen kan vrij weinig misgaan. Daar is alles goed geregeld. Maar er zijn helaas ook landen bij waar het allemaal wat minder op orde is en dat zie je vaak ook meteen terug in het verkeer. Dus daarom hier een reisadvies voor als je de grootste kans wil hebben om levend terug te keren van vakantie.

Dit zijn de landen met de gevaarlijkste wegen

Het AD heeft voor ons uitgezocht waar de kans het grootst om te overlijden bij een verkeersongeval. En ze hebben zich even beperkt tot de EU en wat landen die wel in Europa liggen, maar geen lid zijn. En het verbaast je misschien niet, maar de landen met het gevaarlijkste verkeer liggen vooral ten oosten van ons.

We hebben een lijstje voor je gemaakt en daarop kun je zien in welk land de meeste doden vielen in het verkeer, gemeten op een miljoen inwoners, Hier moet je dus niet heen op vakantie, tenzij je niet perse levend terug wil keren.

1. Roemenië 86 doden per miljoen inwoners

2. Bulgarije 78

3. Kroatië 71

4. Portugal 63

5. Letland 60

Dat weekje Portugal laten we dus maar even voor wat het is, de rest van de landen had ik sowieso niet hoog op het lijstje staan. Alhoewel, Kroatië schijnt schitterend te zijn. Maar goed, naar welke landen moet je dan wél als je zonder deuken of houten jas terug wil naar Nederland? Ook daar hebben we een lijstje van.

1. Zweden 21 doden per miljoen inwoners

2. Noorwegen 23

3. IJsland 24

4. Denemarken 26

5. Zwitserland 31

Conclusie; in het noorden kunnen ze wel rijden, in het oosten niet en in het zuiden zit het er een beetje tussenin. Dan kun je er rekening mee houden. Of je een helm meeneemt als je de Corolla vollaadt met piepers en pindakaas voor een welverdiende vakantie in Bulgarije.

Graag gedaan en geniet van de weekjes vrij!