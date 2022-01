Op eerste dag voor miljoenen aan subsidie EV’s aangevraagd

De eerste dag om subsidie aan te vragen voor een elektrische auto in het nieuwe jaar zit erop. De stand van zaken.

Gisteren sinds 09:00 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen. Subsidie bij het kopen van een nieuwe of gebruikte elektrische auto om precies te zijn. Zoals we ook al gister omschreven zijn er twee budgetten opgesteld door de overheid. Een jaarbudget van 71 miljoen euro voor nieuwe elektrische personenauto’s en een budget van ruim 20 miljoen euro voor gebruikte elektrische personenauto’s.

Op de eerste dag zijn de nodige miljoenen al meteen uit het potje gevlogen. Zoals verwacht overigens. Zo is dezelfde verwachting dat met name het potje voor nieuwe EV’s binnen een mum van tijd op is. In de eerste dag van de aanvragen werd er voor ruim 10 miljoen euro subsidie aangevraagd in de categorie nieuwe elektrische personenauto’s. Voor gebruikte personenauto’s liep het minder storm. Desalniettemin ging er voor 1,8 miljoen euro uit het potje voor de EV occasion.

Met dit tempo is het potje voor 2022 in een week leeg, in elk geval voor nieuwe elektrische personenauto’s. Het kritische geluid is dan ook dat deze vorm van subsidie niet helpt om de massa in een elektrische auto te krijgen. Alleen de vroege vogels die er in de eerste dagen van het nieuwe jaar bij zijn weten te profiteren van de subsidie. Daarna is de pot leeg en zijn de ogen weer gericht op 2023.

De data is afkomstig van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is bijgewerkt tot 3 januari 2022 16:45 uur: