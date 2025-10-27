Bijtelling 2026: moet je nú een EV leasen?

Vanaf 2026 is het afgelopen met het bijtellingsvoordelen voor EV’s. Hoeveel scheelt dat?
In 2026 is het dan zover. Elektrische auto’s worden niet langer gematst in de bijtelling, wat jarenlang bepalend was voor de verkoopcijfers. Vanaf 1 januari is het uit met de pret en betaal je gewoon de volle mep aan bijtelling. Hoeveel scheelt dat eigenlijk?
Op dit moment is het bijtellingspercentage voor EV’s 17%, nadat de bijtelling stapsgewijs verhoogd is in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd nam ook drempelwaarde af. In 2019 hoefde je pas boven de €50.000 volledige bijtelling te betalen, nu is dat €30.000.
Het bijtellingsvoordeel is al lang niet meer zo groot als het was, maar in 2026 is er dus helemaal geen voordeel meer. Dat betekent dat je 22% bijtelling betaalt over het volledige bedrag. We gaan even rekenen om te kijken hoeveel dat nu scheelt in de praktijk.
Rekenvoorbeeld 1: Kia EV3
Als eerste voorbeeld nemen we dé bestseller van het jaar: de Kia EV3. We gaan voor de goedkoopste versie, die een fiscale waarde heeft van €36.020. Je hoeft dus alleen over de laatste €6.020 22% bijtelling te betalen.
Maandelijkse bijtelling 2025
|Cataloguswaarde
|€36.020
|Drempelwaarde
|€30.000
|Bijtellingspercentage
|17%
|Bijtelling (<€30.000)
|€425
|Resterende cataloguswaarade
|€6.020
|Bijtellingspercentage
|22%
|Bijtelling (>€30.000)
|€110,36
|Totale bruto bijtelling
|€535,36
|Belastingtarief (schijf 2)
|37,48%
|Netto bijtelling
|€200,65
Maandelijkse bijtelling 2026
|Cataloguswaarde
|€36.020
|Bijtellingspercentage
|22%
|Bruto bijtelling
|€660,37
|Belastingtarief (schijf 2)
|37,56%
|Netto bijtelling
|€248,03
Zoals je ziet stijgt de maandelijkse bijtelling voor een Kia EV3 met bijna €50, oftewel met bijna een kwart. Het belastingtarief is ook weer ietsje hoger in 2026, maar dat scheelt slechts €0,50 op de maandelijkse bijtelling.
Rekenvoorbeeld 2: BMW i5
We doen ook nog een rekenvoorbeeldje met een iets duurdere EV: de BMW i5. Deze heeft in verhouding een stuk minder bijtellingvoordeel, aangezien deze auto vrij ruim boven de €30.000 zit.
Maandelijkse bijtelling 2025
|Cataloguswaarde
|€73.163
|Drempelwaarde
|€30.000
|Bijtellingspercentage
|17%
|Bijtelling (<€30.000)
|€425
|Resterende cataloguswaarade
|€43.163
|Bijtellingspercentage
|22%
|Bijtelling (>€30.000)
|€791,32
|Totale bruto bijtelling
|€1.216,30
|Belastingtarief (schijf 2)
|37,48%
|Netto bijtelling
|€455,87
Maandelijkse bijtelling 2026
|Cataloguswaarde
|€73.163
|Bijtellingspercentage
|22%
|Bruto bijtelling
|€1.341,32
|Belastingtarief (schijf 2)
|37,56%
|Netto bijtelling
|€503,80
Ook bij de BMW i5 scheelt het een kleine €50 netto per maand, maar verhoudingsgewijs is dit verschil kleiner. Om met Johan Cruijff te spreken: da’s logisch.
Nu een EV kopen?
Pak ‘m beet €50 extra per maand is nog wel te overzien, maar het gaat natuurlijk wel om de volledige leaseperiode. Als je nú een auto least voor vijf jaar profiteer je ook vijf jaar lang van de lagere bijtelling. Dan praat je toch over €3.000 in totaal. Dus waarschijnlijk gaan we dit jaar nog een run op EV’s zien.
Reacties
b088y zegt
Als je een I5 rijd zit je niet in de 2e schijf (tenminste niet hele waarschijnlijk). Daarnaast heeft de bijtelling ook effect op je heffingskorting, dus wat je netto betaald is meer dan allen sec de bijtelling.
kromatic zegt
Erg afhankelijk per sector overigens. Een I5 bij mijn werkgever (grootbank) is pas weggelegd voor de manager van mijn manager. Mijn teamleider zit denk ik rond de 110k en die krijgt geen leasebak. De manager daarboven rond de 140k, die krijgt iets in de trant van een XC40 en pas daarboven, dan ga je echt richting de 200k/jr kom je in aanmerking voor iets als een I5. Dit zijn uiteraard geen buitenfuncties.
quadrifoglio zegt
Als je een auto bijtelt dan koop je ‘m toch niet?
On topic – denk dat het wel mee zal vallen met die run. De auto’s zullen ook weer goedkoper gaan worden over, pak ‘m beet, twee jaar. Ik denk dat je voornamelijk het verschil volgend jaar merkt, vanaf 2027 niet.
pivavar zegt
– Edit: dank u, is inmiddels gefixt –
Mike zegt
Voor elke auto boven de 30k scheelt het 30000×5%/12=125 euro bruto per maand. De verschillen in de belasting schijf zoals in het artikel worden beschreven over 2025 en 2026 gaat geen verschil maken als je dit jaar nog voor een EV kiest.