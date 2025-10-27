Bijtelling 2026: moet je nú een EV leasen?

Vanaf 2026 is het afgelopen met het bijtellingsvoordelen voor EV’s. Hoeveel scheelt dat?

In 2026 is het dan zover. Elektrische auto’s worden niet langer gematst in de bijtelling, wat jarenlang bepalend was voor de verkoopcijfers. Vanaf 1 januari is het uit met de pret en betaal je gewoon de volle mep aan bijtelling. Hoeveel scheelt dat eigenlijk?

Op dit moment is het bijtellingspercentage voor EV’s 17%, nadat de bijtelling stapsgewijs verhoogd is in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd nam ook drempelwaarde af. In 2019 hoefde je pas boven de €50.000 volledige bijtelling te betalen, nu is dat €30.000.

Het bijtellingsvoordeel is al lang niet meer zo groot als het was, maar in 2026 is er dus helemaal geen voordeel meer. Dat betekent dat je 22% bijtelling betaalt over het volledige bedrag. We gaan even rekenen om te kijken hoeveel dat nu scheelt in de praktijk.

Rekenvoorbeeld 1: Kia EV3

Als eerste voorbeeld nemen we dé bestseller van het jaar: de Kia EV3. We gaan voor de goedkoopste versie, die een fiscale waarde heeft van €36.020. Je hoeft dus alleen over de laatste €6.020 22% bijtelling te betalen.

Maandelijkse bijtelling 2025

Cataloguswaarde €36.020 Drempelwaarde €30.000 Bijtellingspercentage 17% Bijtelling (<€30.000) €425 Resterende cataloguswaarade €6.020 Bijtellingspercentage 22% Bijtelling (>€30.000) €110,36 Totale bruto bijtelling €535,36 Belastingtarief (schijf 2) 37,48% Netto bijtelling €200,65

Maandelijkse bijtelling 2026

Cataloguswaarde €36.020 Bijtellingspercentage 22% Bruto bijtelling €660,37 Belastingtarief (schijf 2) 37,56% Netto bijtelling €248,03

Zoals je ziet stijgt de maandelijkse bijtelling voor een Kia EV3 met bijna €50, oftewel met bijna een kwart. Het belastingtarief is ook weer ietsje hoger in 2026, maar dat scheelt slechts €0,50 op de maandelijkse bijtelling.

Rekenvoorbeeld 2: BMW i5

We doen ook nog een rekenvoorbeeldje met een iets duurdere EV: de BMW i5. Deze heeft in verhouding een stuk minder bijtellingvoordeel, aangezien deze auto vrij ruim boven de €30.000 zit.

Maandelijkse bijtelling 2025

Cataloguswaarde €73.163 Drempelwaarde €30.000 Bijtellingspercentage 17% Bijtelling (<€30.000) €425 Resterende cataloguswaarade €43.163 Bijtellingspercentage 22% Bijtelling (>€30.000) €791,32 Totale bruto bijtelling €1.216,30 Belastingtarief (schijf 2) 37,48% Netto bijtelling €455,87

Maandelijkse bijtelling 2026

Cataloguswaarde €73.163 Bijtellingspercentage 22% Bruto bijtelling €1.341,32 Belastingtarief (schijf 2) 37,56% Netto bijtelling €503,80

Ook bij de BMW i5 scheelt het een kleine €50 netto per maand, maar verhoudingsgewijs is dit verschil kleiner. Om met Johan Cruijff te spreken: da’s logisch.

Nu een EV kopen?

Pak ‘m beet €50 extra per maand is nog wel te overzien, maar het gaat natuurlijk wel om de volledige leaseperiode. Als je nú een auto least voor vijf jaar profiteer je ook vijf jaar lang van de lagere bijtelling. Dan praat je toch over €3.000 in totaal. Dus waarschijnlijk gaan we dit jaar nog een run op EV’s zien.